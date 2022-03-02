The Times высмеяла Путина в карикатуре о войне в Украине

Британская газета The Times опубликовала карикатуру на президентов двух стран, вовлеченных в горячую российско-украинскую войну. Однако глава Украины на иллюстрации выглядит подлинным титаном, о который разбивается вражеская техника, а лидер государства-агрессора – нелепо и мелко.

Забавную, но содержательную карикатуру со смыслом редакция разместила у себя в Instagram. В публикации газета рассказала о масштабной операции, затеянной Путиным по ликвидации самого Зеленского и еще 23 человек, возглавляющих административные кабинеты в Киеве.

"После вторжения в Киев на прошлой неделе Зеленский обратился к нации, заявив, что российский спецназ находится в столице и ищет его как "мишень № 1". Когда Америка предложила ему бежать, он сказал: "Мне нужны боеприпасы, а не поездка", – цитируют украинского гаранта западные СМИ.

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Подобная позиция и мужество вызвали несомненное уважение, если не восторг международного сообщества. На фоне лидера украинской нации кремлевский житель, много лет нагоняющий сакральный страх на все демократические страны, выглядит совсем крошечным и смешным.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американская корпорация Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Теперь россияне не смогут заказать себе iPhone, iPad, AirPods, MacBook и др.