Талибы арестовали экс-президента Афганистана

Боевики движения "Талибан", которые захватили власть в Афганистане, обезоружили охрану бывшего президента страны Хамида Карзая. Самого же экс-президента талибы поместили под домашний арест.

Об этом сообщило издание CNN. Вместе с бывшим лидером Афганистана талибы арестовали и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу.

После того как боевики "Талибана" забрали у Карзая его личные автомобили, а в его охраны оружие, экс-президент Афганистана переехал в дом Абдуллы. Однако позже его тоже обыскали, лишили охраны и автомобиля.

Как сообщил источник издания, в настоящее время Карзай и Абдулла "фактически находятся под домашним арестом в Кабуле, без охранников, в руках талибов".

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Напомним, после того, как 15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а боевики заняли президентский дворец в Кабуле, президент Ашраф Гани покинул страну.

В отличие от него Хамид Карзай остался в Кабуле после захвата города "Талибаном". Так же поступил и Абдулла Абдулла, который сначала выражал надежду на то, что талибы формируют инклюзивное правительство. Однако сейчас он настроен менее оптимистично, отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт, прогремело два взрыва, в результате которых, по предварительным данным, 13 человек, в том числе дети, погибли и 50 получили ранения. Незадолго до этого якобы был обстрелян самолет ВВС Италии.