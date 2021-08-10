В Лондоне сломался знаменитый Тауэрский мост. Видео

В Лондоне (Англия) Тауэрский мост настигла техническая неисправность. Из-за поломки части моста не смогли опустить, что спровоцировало огромные пробки в городе в час пик.

Об этом в понедельник, 9 августа, сообщило издание The Guardian. Последняя подобная поломка произошла в августе прошлого года. Тогда Тауэрский мост оставался открытым более часа, а авто через него стали пропускать только на следующие сутки, после окончания работ инженеров и проверок.

В этот раз конструкции старинного моста через Темзу застряли, когда по реке нужно было пропустить большой деревянный высокий корабль (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Инцидент произошел посреди дня. В результате 127-летний мост, соединяющий центральную и южную части Лондона, остался заблокированным для движения автомобилей и пешеходов.

По обе стороны моста образовались пробки из машин, а также огромные очереди из пешеходов. В этот момент в городе начался сильный ливень, и людям пришлось прятаться в ближайших кафе или под навесами.

Полиция предупреждала жителей и гостей города о проблемах с движением в районе моста. Копы просили путешественников выбирать другие маршруты, чтобы не создавать еще более длинные пробки.

Добавим: Тауэрский (Башенный) мост был построен в викторианскую эпоху и считается символом Лондона, а также одним из самых известных мостов в мире.

Его строили восемь лет, а открытие состоялось в 1894-м. Обычно Тауэрский мост разводят около 800 раз в год.

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