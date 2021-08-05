В Британии растет самый смертоносный сад в мире: каждое растение может убить

Английское графство Нортумберленд среди местных и туристов славится Садом Алник (The Alnwick Garden) – комплексом "формальный садов", расположенных в одноименном городе возле одноименного древнего замка. При этом одним из самых известных в нем является Ядовитый сад, где каждое растение может убить человека при прикосновении.

Полное его название на английском – The Alnwick Garden Poison Garden. Он составляет лишь небольшую часть во всем комплексе Нортумберленда, однако оправдывает свое название, пишет Daily Star (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Для предотвращения неприятных инцидентов с блуждающими людьми и домашними животными, сад огражден огромными железными воротами и табличкой с черепом и скрещенными костями, которая предупреждает: "Эти растения могут убивать".

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Люди могут войти на территорию можно лишь в сопровождении гида. Но при этом им запрещено нюхать, прикасаться или пробовать какие-либо растения. Так как были случаи, когда туристы падали в обморок после того, как вдохнули пары во время прогулки.

В Ядовитом саду растет около 100 "ядовитых, дурманящих и наркотических" растений. К ним относятся красивые и смертельные от корней до пыльцы синие цветы монашество, более известные под названием борец или аконит (лат. Aconitum).

Многие растения здесь, например, лавр, производят цианиды – соли синильной кислоты. А гигантский борщевик фототоксичен – обжигает кожу и может вызывать волдыри, которые очень долго не будут сходить.

Как любой сад, Poison Garden требует ухода, но в нем персонал должен надевать защитные костюмы, чтобы ухаживать за некоторыми из наиболее сильнодействующих растений.

"Это очень обычные растения. На самом деле, многие из них – то, что мы называем комнатными садовыми растениями, их выращивают даже дома. Но чаще люди и не подозревают, насколько на самом деле вредны такие зеленые жители их сада", – рассказал в комментарии Mirror главный садовник Ядовитого сада Тревор Джонс.

Такое необычное место в графстве, являющееся сегодня частью большого Сада Алник, было детищем герцогини Нортумберлендской, которая предпочла типичным садам с травами – ядовитый.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения назвали четыре самых опасных растения в Украине. Специалисты рассказали о том, где они растут и посоветовали осторожно обращаться рядом с ними, чтобы не обжечься или отравиться.