Танцующий луч: в небе над Флоридой зафиксировали уникальное природное явление. Видео

В небе над Майами-Бич во Флориде (США) зафиксировали уникальное природное явление. Несколько дней назад люди могли наблюдать "танцующий луч" (Crown flash).

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Это визуальное явление, когда кажется, что луч света проходит сквозь облака. Соответсвующий ролик опубликовал в Twitter метеоролог Джеймс Спанн.

На кадрах видно, как из-за облака торчит луч света, который перемещается по типу того, как перемещается прожектор. Позже это явление идентифицировали как "танцующий луч".

"Танцующий луч" – чрезвычайно редкое метеорологическое явление, которое обычно появляется над грозами и постоянно перестраивается, создавая лучи света.

До сих пор ведутся споры о том, что именно вызывает их. По одной из версию, "танцующий луч" возникает, когда кристаллы льда в высоких облаках выстраиваются в линию, чтобы сфокусироваться и отражать солнечный свет в виде столба. Затем, когда кристаллы льда быстро меняют свою ориентацию, кажется, что столб танцует или даже полностью рассеивается.

Это явление обычно видно над кучево-дождевыми облаками, которые активны молниями. В отсутствие поля статического электричества кристаллы льда выстраиваются в линию, куда бы ни дул ветер.

Но по мере того, как перед вспышкой молнии в облаке накапливаются электрические заряды, все кристаллы вращаются, выравниваясь под влиянием гораздо более сильной силы электростатического поля. Это то, что создает изогнутый столб света в облаке. Затем, когда заряд (и электростатическое поле) ослабляется молнией, кристаллы льда вновь приходят в относительный беспорядок, и столб света рассеивается.

Напомним, накануне над Киевом увидели редкое явление – лунное гало, которое еще называют "знаком Бога". Считается, что оно несет определенное предзнаменование.

Как сообщал OBOZREVATEL, над Харьковом в небе можно было наблюдать редкое природное явление – противосумеречные лучи. Это, на первый взгляд, нечто парадоксальное, ведь лучи солнца появились не на закате, а на востоке, и выглядело так, будто небесное светило одновременно заходит и восходит.

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