Талибы заявили о создании регулярной армии в Афганистане: что сейчас происходит в стране

Боевики радикального движения "Талибан", которые захватили власть в Афганистане, заявили о создании в стране регулярной армии. По словам главы Генштаба Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) Коричневый Фасихуддина, талибы не допустят начала внутренней войны и уничтожат всех "смутьянов".

Об этом Фасихуддин заявил на пресс-конференции в Кабуле, сообщает Aamaj News в Twitter. Он отметил, что ведутся консультации по созданию регулярной армии и системы военного обучения, которая позволит готовить граждан к защите страны (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Глава Генштаба ИЭА подчеркнул, что все, кто поддерживают Фронт сопротивления и принципы этнической солидарности, будут разгромлены. По его словам, талибы не позволят, чтобы повстанцы нарушали безопасность страны и "обагрялы землю кровью афганцев".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL :

талибы проводят массовые расправы в захваченном Панджшере. В сеть попало видео, на которое попал момент казни боевиками "Талибана" безоружного заключенного в захваченной ими на прошлой неделе долине.