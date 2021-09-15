Талибы заявили о создании регулярной армии в Афганистане: что сейчас происходит в стране
Боевики радикального движения "Талибан", которые захватили власть в Афганистане, заявили о создании в стране регулярной армии. По словам главы Генштаба Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) Коричневый Фасихуддина, талибы не допустят начала внутренней войны и уничтожат всех "смутьянов".
Об этом Фасихуддин заявил на пресс-конференции в Кабуле, сообщает Aamaj News в Twitter. Он отметил, что ведутся консультации по созданию регулярной армии и системы военного обучения, которая позволит готовить граждан к защите страны (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).
Глава Генштаба ИЭА подчеркнул, что все, кто поддерживают Фронт сопротивления и принципы этнической солидарности, будут разгромлены. По его словам, талибы не позволят, чтобы повстанцы нарушали безопасность страны и "обагрялы землю кровью афганцев".
Как сообщал OBOZREVATEL :
талибы проводят массовые расправы в захваченном Панджшере. В сеть попало видео, на которое попал момент казни боевиками "Талибана" безоружного заключенного в захваченной ими на прошлой неделе долине.
После захвата Панджшерском долины талибы убили десятки человек несмотря на их публичные обещания, что расправ устраивать не будут, а граждане могут свободно заниматься своей привычной деятельностью.
В боях за северную афганскую провинцию Панджшер погибли прессекретар Фронта национального сопротивления Фахим Дашти и генерал Абдул Вудод Зара.