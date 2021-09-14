Талибы проводят массовые расправы в захваченном Панджшере: момент казни афганца попал на видео. 18+

В сеть попало видео, на котором снято момент казни боевиками "Талибана" безоружного заключенного в захваченной ими на прошлой неделе долине Панджшер. По меньшей мере 20 гражданских лиц были убиты талибами подобным образом после "покорения" этой области Афганистана.

Об этом сообщило издание Daily Mail и обнародовало соответствующие кадры. На видео видно, что боевики перевели свою жертву через дорогу. Сжимая ружья, талибы тянули его за руку, прежде чем приказать встать на другую сторону улицы (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Затем прозвучало несколько выстрелов, прежде чем человек упал на землю. После этого вооруженные боевики сели в Humvees американского производства и уехали.

Видео дня

Непонятно, почему этот человек стал целью талибов. Мужчина, похоже, был одет в брюки и футболку военного назначения, хотя очевидцы за кадром настаивают на том, что он гражданский.

Издание отмечает, что среди убитых в долине Панджшер за помощь сопротивлению есть владелец небольшого магазина Абдул Сами, отец двоих детей, который отказался бежать, когда талибы наступали, так как считал, что они не тронут его.

Но через несколько дней после захвата долины он был арестован, обвинен в продаже SIM-карты борцам сопротивления, а затем тело Сами было найдено возле его дома. Свидетели рассказали, что на нем были признаки пыток.

Долина Панджшер была центром сопротивления Афганистана и единственным регионом, не захваченным талибами, поскольку они покорили остальные регионы в молниеносном темпе.

Однако 6 сентября боевики объявили о победе и подняли в регионе свой флаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, после захвата Панджшерском долины талибы убили десятки человек несмотря на то, что публично обещали, что расправ устраивать не будут, а граждане могут заниматься своей привычной деятельностью.