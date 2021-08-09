Талибы захватили шестой город в Афганистане: кто и какие территории контролирует в стране. Инфографика

Боевики движения "Талибан" в Афганистане захватили город Айбак, который является столицей провинции Саманган. Он стал уже шестым за последние три дня.

Об этом пишет ВВС. По словам местных жителей, населенный пункт сдали без боя во избежание потерь среди мирных жителей и разрушений (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Люди говорят, что переговоры с боевиками вели старейшины.

Также отмечается, что на сторону талибов перешла часть правительственных войск, что, по словам очевидца, и привело к сдаче Айбака.

Ранее боевики захватили административный центр Кунлуз, а спустя несколько часов еще две столицы провинций Сари-Пуль и Тахар. Все перечисленные города расположены на севере Афганистана.

Видео дня

В свою очередь бывший глава объединенного командования Вооруженных сил Великобритании, генерал Ричард Бэрронс считает, что сценариев развития ситуации в стране три: Афганистан распадется, вспыхнет гражданская война и политические переговоры.

Также он раскритиковал вывод международной группировки войск из страны, поскольку теперь ей грозит возвращение террористической опасности. И это может распространится в Европу.

Издание обнародовало инфографику, на которой видно, кто и какие территории контролирует в Афганистане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее талибы захватили один из основных пунктов пересечения границы с Пакистаном – пограничный переход между городами Чаман и Веш.