Талибы в Афганистане убили родственника журналиста и ранили члена его семьи
Боевики движения "Талибан" убили родственника журналиста Deutsche Welle (DW). Также был ранен член его семьи.
Об этом сообщается на сайте DW. По данным руководства медиакомпании, талибы искали самого журналиста, который в настоящее время уже находится в Германии.
Другим его родственникам удалось спастись в последний момент и сейчас они вынуждены скрываться от преследователей.
За последние дни в Кабуле и провинциях боевики приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников DW.
Генеральный директор компании Петер Лимбург осудил действия талибов и призвал правительство Германии решительно на них ответить.
"Убийство родственника нашего сотрудника "Талибаном" показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане", – сказал он.
Немецкие СМИ написали открытое письмо правительству Германии с требованием подготовить экстренную визовую программу для журналистов, работавших в Афганистане для немецких изданий, а также членов их семей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в различных районах Афганистана третий день протестуют против власти движения "Талибан". Боевики подавляют оппозицию силовыми методами.
Параллельно талибы занимаются "укрощением" женщин, которые не хотят возвращаться к соблюдению законов шариата. Дело доходит даже до убийств.
По информации The New York Times, "Талибан" активизировал розыск тех, кто оказывал помощь американским и британским военным. У талибов есть список лиц, которых они разыскиваются для "допроса и наказания". Разыскиваемым угрожают арестом или убийством родственников, если они сами не сдадутся.