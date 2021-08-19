Талибы в Афганистане получили тысячи единиц трофейного оружия и техники – СМИ

За считанные недели талибы захватили Афганистан, а вместе с ним и все оружие и технику, оставленную после побега правительственными силами. Таким образом боевики "Талибана" получили в свои руки тысячи единиц американского вооружения, в том числе авиацию – все это в свое время США поставляли в Афганистан.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию, предоставленную американскими чиновниками на условиях анонимности. Издание отметило, что на одном из видео видно, как талибы осматривают длинные очереди транспортных средств и открывают ящики с новой огнестрельным оружием, средствами связи и даже военными беспилотниками.

По оценкам военных и чиновников, талибы захватили основные арсеналы правительственных войск. Все, что не было уничтожено в боях, теперь принадлежит "Талибана". По предварительным оценкам разведки США, им досталось 2000 единиц колесной бронетехники и до 40 единиц авиации, включая вертолеты UH-60 Black Hawks и дроны ScanEagle. Количество стрелкового оружия, гранатометов и минометов исчисляется сотнями тысяч.

Видео дня

Нынешние и бывшие официальные лица США заявляют: вероятность того, что это оружие может быть применено против мирного населения Афганистана, крайне высока. Кроме того, талибы могут продать некоторые образцы Китая или России. Также существует риск, что часть этого оружия попадет в руки других воинственных группировок, таких как "Исламское государство".

Администрация президента США Джо Байдена настолько озабочена этой ситуацией, рассматривает ряд вариантов, среди которых уничтожение вооружения авиаударами.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики "Талибана" захватили американские военные биосканеры HIIDE. Эти биометрические устройства могут идентифицировать афганцев, которые помогали силам коалиции. Талибы также получили доступ к базе данных населения Афганистана.