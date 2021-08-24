Захват украинского самолета в Кабуле и 'ультиматум' для Байдена. Главное о ситуации в Афганистане

Вооруженные люди захватили украинский самолет в Кабуле, а Штаты отправляют в Афганистан более 30 самолетов для эвакуации беженцев. В случае задержки движение "Талибан" угрожает "последствиями".

OBOZREVATEL рассказывает о главных событиях к этому часу.

Представитель исламистов заявил, что 31 августа станет "красной линией" для западных военных, которые должны покинуть страну к этой дате. В противном случае боевики пригрозили "последствиями".

"Президент Байден объявил, что до 31 августа они выведут всех военных... Если США или Великобритания собирались просить дополнительное время для продолжения эвакуации – наш ответ нет. Или будут последствия. Это создаст недоверие между нами. Если они собираются продолжать оккупацию – это вызовет реакцию", – подчеркнул пресс-секретарь "Талибана".

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Несмотря на эти угрозы, СМИ сообщают, что лидеры G7 намерены добиваться продления сроков вывода войск США из Афганистана. В частности, за это активно выступает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Reuters отмечает, что президент США Джо Байден примет решение о продлении срока эвакуации уже во вторник.

Панджшер остается последним очагом сопротивления "Талибану". Боевики взяли в осаду провинцию, однако силы сопротивления выдвинули ультиматум – децентрализация и построение новой системы правления, которая обеспечит социальную справедливость, равенство, права и свободы для всех. "Если "Талибан" откажется от диалога – война неизбежна", – сказал глава провинции Ахмад Масуд.

В соцсетях ополчение утверждает, что на их стороне около 100 тысяч бойцов по всей стране, но пока они не организованы. Согласно плану, противники талибов ждут, когда силы стекутся в Панджшерское ущелье, и тогда талибам будет дан бой.

Кроме того, лидер сопротивления Ахмад Масуд ведет переговоры с международными силами, чтобы найти поддержку для формирования антиталибской коалиции.

Замминистра иностранных дел Евгений Енин рассказал о захвате украинского самолета в аэропорту Кабула. "В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", – сказал дипломат.

По его словам, "следующие попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта".

Впрочем, 23 августа, из Кабула вылетел третий украинский самолет с 98 пассажирами на борту. Вчера вечером он приземлился в Борисполе. По данным МИДа, на вечер 23 августа в Афганистане остаются около 50 граждан Украины.

Телеканал CNN сообщил, что американская администрация отправляет в Афганистан более 30 военно-транспортных самолетов для эвакуации беженцев. Каждый из лайнеров сможет взять на борт около 400 пассажиров.

Отмечается, что это поможет значительно сократить число людей, которые ожидают эвакуацию из аэропорта. По последним данным, сейчас там находится около 20 тысяч человек.

Источник канала объяснил продолжающийся хаос в аэропорту решением американских властей выдавать так называемую специальную миграционную визу (SIV) для беженцев без порядковых номеров или имен. После этого многие получившие этот документ копировали и передавали его другим афганцам.

Боевики планируют сформировать совет из 12 человек, который будет управлять Афганистаном. По данным Foreign Policy, тремя наиболее влиятельными людьми станут лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии талибов и сын основателя движения муллы Омара Мухаммед Якуб, а также член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль Аль-Рахман Хаккани.

Талибы не хотят восстанавливать в стране пост президента или другого единоличного лидера, но при этом готовы предложить министерские посты некоторым членам предыдущего правительства, чтобы выглядеть "максимально инклюзивными", рассказывали собеседники издания.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех обвинил боевиков в похищении местных жителей на севере страны. "Талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасная. Тысячи женщин и детей были вынуждены бежать в горы. В течение последних двух дней "Талибан" похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах", – написал он в Twitter.

В Пентагоне заявили, что военно-транспортным самолетам, осуществляющим эвакуацию людей из Афганистана, угрожает серьезная опасность.

"Это значительная угроза. Я бы не хотел вдаваться в подробности", – указал генерал Стивен Лайонс. Военный отказался назвать какие-либо подробности, объяснив, что на это существуют веские причины.