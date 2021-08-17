Талибы дали первую пресс-конференцию: что ждет Афганистан

Представители радикального исламистского движения "Талибан" дали первую пресс-конференцию после захвата Афганистана. Боевики заявили, что якобы не будут устраивать расправы и преследования в стране, а также – больше не собираются заниматься производством наркотиков.

Брифинг, на котором боевики отвечали на вопросы журналистов, был проведен во вторник, 17 августа, передает ВВС. Официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид уверяет: мол, на территории всей страны "царит полная безопасность" и ее с каждым днем будет "все больше и больше".

"Мы не хотим, чтобы кто-то уезжал из страны", – сказал он. Талибы издали акт о помиловании всех, кто был против движения, и якобы не хотят мести. Утверждается, что решение об амнистии было принято "во имя стабильности и мира в Афганистане".

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"Талибан" еще занимается формированием правительства, после чего представит гражданам новые законы.

Журналисты затрагивали тему прав женщин на рынке труда и в целом в стране, но Муджахид на протяжении всего брифинга уклончиво отвечал на эти вопросы.

Так, он неоднократно заявлял, что они будут иметь право работать "в рамках наших исламских законов". Объяснять, что это будет означать на практике, он не стал.

Подобным образом представитель движения рассказал о работе частных СМИ в стране. Он пообещал, что они будут свободными, однако с уточнением: "В рамках нашей культуры".

"Ничто не должно противоречить исламским ценностям", – сказал Муджахид.

В то же время талибы, как утверждается, будут уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев.

Отметим, что этого же дня представитель павшей власти Афганистана – вице-президент Амрулла Салех – сообщил, что в соответствии с конституцией он стал исполняющим обязанности главы государства после побега президента. Об этом Салех написал на своей странице в Twitter.

"Согласно четким положениям конституции, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности. В настоящее время я нахожусь в своей стране и законно выполняю обязанности президента", – утверждает он.

Кроме того, Салех заверил, что будет и дальше противостоять талибам и ни в коем случае "не склонится" перед ними.

Таким образом, Афганистан фактически попал в условия двоевластия, хотя талибы и утверждают, что полностью контролируют территорию и границу страны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, талибы заняли столицу Афганистана Кабул 15 августа. Помощи в возвращении домой из станы попросили по меньшей мере 153 украинца. За своими гражданами Украина планирует отправить самолет.