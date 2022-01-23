"Талибан" впервые после захвата власти в Афганистане прилетел в Европу: СМИ озвучили подробности

Представители радикального исламистского движения "Талибан" совершили свой первый иностранный визит после того, как захватили власть в Афганистане. Они прилетели в Осло (Норвегия) на трехдневные переговоры с официальными лицами западных правительств, а также афганскими активистами и правозащитниками.

Как передает Al Jazeera, соответствующие мероприятия начались в воскресенье, 23 января. Главой делегации от талибов является Амир Хан Муттаки, назначенный новой властью и.о. министра иностранных дел (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Встречи, в том числе с активистками, борющимися за права женщин, будут проходить в закрытом режиме. По данным СМИ, на "Талибан" якобы могут давить заморозкой гуманитарной помощи на миллиарды долларов, если в Афганистане не улучшиться ситуация с правами человека.

"Рычаги влияния Запада на "Талибан" – это почти 10 миллиардов долларов афганских денег, которые хранятся преимущественно в Соединенных Штатах", – сказано в сообщении.

Заявляется, что Муттаки нужны эти деньги, чтобы выплатить зарплату государственным служащим и убедиться, что в стране достаточно еды.

В целом талибы планируют встретиться афганской диаспорой и с официальными лицами Норвегии, США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Европейского Союза.

По словам норвежской главы МИД Анникен Хуитфельдт, эти переговоры "не будут легитимацией или признанием талибов".

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