"Талибан" впервые после захвата власти в Афганистане прилетел в Европу: СМИ озвучили подробности
Представители радикального исламистского движения "Талибан" совершили свой первый иностранный визит после того, как захватили власть в Афганистане. Они прилетели в Осло (Норвегия) на трехдневные переговоры с официальными лицами западных правительств, а также афганскими активистами и правозащитниками.
Как передает Al Jazeera, соответствующие мероприятия начались в воскресенье, 23 января. Главой делегации от талибов является Амир Хан Муттаки, назначенный новой властью и.о. министра иностранных дел (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Встречи, в том числе с активистками, борющимися за права женщин, будут проходить в закрытом режиме. По данным СМИ, на "Талибан" якобы могут давить заморозкой гуманитарной помощи на миллиарды долларов, если в Афганистане не улучшиться ситуация с правами человека.
"Рычаги влияния Запада на "Талибан" – это почти 10 миллиардов долларов афганских денег, которые хранятся преимущественно в Соединенных Штатах", – сказано в сообщении.
Заявляется, что Муттаки нужны эти деньги, чтобы выплатить зарплату государственным служащим и убедиться, что в стране достаточно еды.
В целом талибы планируют встретиться афганской диаспорой и с официальными лицами Норвегии, США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Европейского Союза.
По словам норвежской главы МИД Анникен Хуитфельдт, эти переговоры "не будут легитимацией или признанием талибов".
Как писал OBOZREVATEL:
ранее бывший президент Афганистана Ашраф Гани, который был отстранен от власти движением "Талибан" и сбежал из Кабула, заявил, что уехал, чтобы спасти город. Он сказал, что на такой шаг у него было всего две минуты.
В начале сентября-2021 Гани опубликовал обращение, в котором извинился перед гражданами за быстрое падение своего правительства. Он говорил, что покинул страну по настоянию службы безопасности, чтобы избежать "ужасных боев на улицах как во время гражданской войны в 1990-е".