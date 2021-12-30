Экс-президент Афганистана впервые рассказал о своем бегстве из окруженного талибами Кабула: мне дали две минуты

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, который был отстранен от власти движением "Талибан" и сбежал из Кабула, заявил, что принял это решение для того, чтобы спасти город. Он отметил, что на такой шаг у него было всего две минуты.

В интервью ВВС, Гани сказал, что таким образом он хотел предотвратить разрушение талибами Кабула. Он добавил, что заранее такое решение не принимал, а в последний день своего пребывания в стране якобы даже не подозревал, что придется ее покинуть.

"Две разные группировки "Талибана" приближались с двух разных сторон. Возможность возникновения между ними масштабного конфликта, который разрушил бы город с населением в пять миллион человек и посеял хаос среди людей, была огромной", – утверждал он.

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В настоящее время Гани находится в ОАЭ. В разговоре с журналистами он также ответил на обвинения в том, что вывез из страны большую сумму денег. Он заявил, что такого якобы не было. При этом с его слов, его супруга покидала страну "очень неохотно". Тогда же город решил покинуть и его советник по национальной безопасности, а сам Гани остался в ожидании машины, которая как он полагал, доставит его к зданию министерства обороны страны.

Однако машину так и не подали. Вместо этого возвратился его советник, а также глава президентской охраны, которые заявили, что "они все будут убиты", если Гани начнет оказывать сопротивление талибам.

Напомним: в начале сентября 2021 года Гани опубликовал обращение, в котором извинился перед гражданами за быстрое падение своего правительства. Он заявил, что покинул страну по настоянию службы безопасности, чтобы избежать "ужасных боев на улицах как во время гражданской войны в 1990-е".

Как писал OBOZREVATEL, 7 сентября исламистское движение "Талибан" объявило состав нового временного правительства захваченного Афганистане. В частности, премьер-министром стал Мохаммад Хасан Ахунд