'Талибан' впервые после захвата власти в Афганистане пригласили на климатическую конференцию ООН

Талибы, захватившие в 2021 году власть в Афганистане, впервые будут участниками COP29 – крупной климатической конференции Организации Объединенных Наций. Мероприятие начнется на следующей неделе в Баку, столице Азербайджана.

Видео дня

Эта конференция – "одно из самых громких многосторонних мероприятий, в которых примут участие представители администрации "Талибана" с тех пор, как они взяли под контроль Кабул после 20 лет борьбы с силами, поддерживаемыми НАТО", указали в Reuters. Министерство иностранных дел Афганистана, возглавляемое талибами, 10 ноября подтвердило этот факт.

Официально государства-члены ООН не признают "Талибан" правительством Афганистана. Также Организация Объединенных Наций не позволила экс-повстанцам занять место представителей Кабула в Генеральной Ассамблее.

Абдул Кахар Балхи, представитель афганского МИД, заявил, что сотрудники Национального агентства по охране окружающей среды уже прибыли в Азербайджан.

За последние два года должностные лица "Талибана" приняли участие в организованных ООН встречах по Афганистану в Дохе (Катар), а талибы-министры посетили форумы в Китае и Центральной Азии.

Дипломатический источник сообщил Reuters, что Азербайджан пригласил должностных лиц из Афганистана на COP29 в качестве наблюдателей. Это позволит талибам "потенциально участвовать в периферийных обсуждениях и проводить двусторонние встречи".

Неназванный собеседник добавил: поскольку "Талибан" официально не признан в системе ООН в качестве законных властей Афганистана, участники радикального исламистского движения не получат таких полномочий, которые есть у полноправных государств-членов.

Как сообщал OBOZ.UA, "Талибан" отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах президента Америки. Талибы надеются на "новую главу отношений" с Соединенными Штатами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!