Талибы убили десятки чиновников и сотрудничавших с США афганцев – отчет ООН
Члены движения "Талибан", после вывода из Афганистана иностранных войск, убили десятки чиновников и людей, которые ранее сотрудничали с военным контингентом США. С августа ООН получила сообщения примерно о 100 подобных случаях.
Об этом говорится в докладе генерального секретаря организации Антониу Гутерреша, передает Reuters. По его словам, "более двух третей этих убийств были внесудебными казнями".
"Несмотря на объявления всеобщей амнистии для бывших членов правительства, его сил безопасности и тех, кто работал с международными вооруженными силами, Миссия ООН по содействию Афганистана продолжала получать заслуживающие доверия сообщения об убийствах, насильственных похищениях и других нарушениях", – сказано в сообщении.
В документе также отмечается, что организация получила данные о внесудебных казнях не менее 50 человек, которых подозревали в связях с террористической организацией "Исламское государство".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани впервые прокомментировал свое бегство из страны после прихода талибов. По словам политика, он принял такое решение для того, чтобы спасти Кабул.
В январе представители "Талибана" совершили свой первый иностранный визит. Они посетили Норвегию для переговоров с западными правительствами, а также афганскими активистами и правозащитниками.
А в августе 2021 года боевики казнили 13 хазарейцев (третья по величине этническая группа в стране). Среди них могла быть также девушка-подросток.