Тайвань покрыл мощный тайфун: в стране объявили выходной день и отменили все авиарейсы. Фото

Мощный тайфун "Кратон" накрыл Тайвань: в стране закрыли госучреждения и объявили выходной день – чтобы люди оставались дома и по возможности не выходили на улицу. В настоящее время известно уже об одном погибшем, двух пропавших без вести и 70 раненых из-за непогоды.

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Местные власти уже сравнили "Кратон" с тайфуном "Тельма" 1977 года, унесшим жизни 37 человек, передает Reuters. В настоящее время аэропорт Тайвань приостановил работу, отменил сотни авиарейсов. В стране закрыли все школы, офисы, прекратили деятельность даже финансовые рынки.

В центре тайфуна сейчас портовый город Гаосюн, власти которого посоветовали людям оставаться дома и избегать путешествий у моря.

Согласно данным Центрального оперативного центра по чрезвычайным ситуациям, первая жертва урагана – 70-летний мужчина, обрезавший ветки с дерева рядом со своим домом в Шоуфене, округ Хуалянь. Его порывом ветра подняло на высоту 3 метра; мужчина упал и умер после доставки в больницу.

Другого человека смыло волной на пляже в Тайсе, округ Юньлинь. В Сиулине, округ Хуалянь, человека снесло с моста через реку. Оба считаются пропавшими без вести. Спасатели направили на поиски беспилотники.

По всей стране поступают сообщения о падении камней и деревьев, но большинство этих инцидентов не привели к травмам.

Электроснабжение прекращено у около 3500 домохозяйств, сообщил Центральный оперативный центр по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что волны пробили дамбу в Фанляо, округ Пиндун. Там начались ремонтные работы и, по словам официальных лиц, проблему ожидают решить еще до утра 3 октября.

Все города на острове объявили 3 октября выходным днем.

Как сообщал OBOZ.UA, также непогода бушует в Соединенных Штатах, где по последним данным, количество жертв урагана "Гелен" возросло до 182 человек. Гибель людей зафиксирована сразу в шести штатах.

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