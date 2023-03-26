Тайвань и Гондурас устроили дипломатическую войну в пользу Китая

Гондурас и Китайская Республика (Тайвань) поочередно объявили о разрыве дипломатических отношений между собой. Вскоре Гондурас установил дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой (Китаем).

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Об этом пишут западные СМИ. Отмечается, что такое развитие событий вызвало озабоченность Соединенных Штатов Америки, считающих Центральную Америку сферой своего влияния.

"Министерство иностранных дел Гондураса на фоне планов установить отношения с Китаем объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. В ответ глава МИД Тайваня заявил, что его страна также прекращает дипломатические отношения с Гондурасом и отзывает своего посла", – говорится в сообщении Reuters.

Издание утверждает, что США предостерегали Гондурас от реверансов в сторону Китая, предупреждая, что Пекин в обмен на признание часто дает обещания, которые потом остаются невыполненными.

Однако вскоре стало известно, что Китай и Гондурас все-таки установили дипломатические отношения.

Несмотря на это, представитель представительства США в Тайване заявил, что независимо от решения Гондураса, Соединенные Штаты будут продолжать углублять и расширять свое взаимодействие с Тайванем в соответствии с "политикой одного Китая" *.

Как известно, Гондурас был одной из 14 стран мира, официально признающих Китайскую Республику (Тайвань), однако недавно отношения между двумя странами дали трещину. 23 марта заместитель главы МИД Гондураса Антонио Гарсия сообщил, что его страна просила у Тайваня 2 млрд долларов на госпиталь и инвестиции на создание заводов, но Тайбэй не дал положительного ответа.

* "Политика одного Китая" заключается в официальном признании только одного китайского государства, несмотря на существование двух стран, провозгласивших себя Китаем. Это означает, что для установления дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой (КНР) любое государство должно разорвать официальные отношения с Республикой Китай (самопровозглашенное название Тайваня), и наоборот.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. В свою очередь, Пекин не скрывает намерений вернуть территории "мятежной провинции" – если будет нужно, то и военным путем.

В мае 2022 года президент США Джо Байден заявил, что готов применить армию для защиты Тайваня, если Китай попытается захватить остров силой. Он подтвердил, что США взяли на себя такие обязательства.

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