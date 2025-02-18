Тайвань договаривается со США о закупке оружия на несколько миллиардов – Reuters

Тайвань рассматривает возможность закупки оружия на миллиарды долларов у Соединенных Штатов Америки на фоне того, как Китай продолжает оказывать военное давление на остров. В настоящее время Тайбэй ведет переговоры с Вашингтоном.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники. В Тайване надеются заручиться поддержкой новой администрации президента США Дональда Трампа.

Этот пакет вооружения, закупка которого обсуждается, должен продемонстрировать Соединенным Штатам, что Тайвань предан своей обороне. Среди прочего он будет включать в себя крылатые ракеты для береговой обороны и ракеты HIMARS.

"Я был бы очень удивлен, если бы это было меньше 8 миллиардов долларов. Где-то между 7 и 10 миллиардами долларов", – сказал один из собеседников издания.

В Белом доме эту информацию пока не прокомментировали, однако советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что хочет ускорить поставки оружия Тайваню.

Министерство обороны Тайваня отказалось комментировать конкретные закупки, но заявило, что сосредоточено на развитии своей обороны.

"Любое вооружение и оборудование, которое может достичь этих целей по развитию армии, является объектом тендера", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, cенатор-демократ Джефф Меркли заявил, что если Украина терпит поражение в войне с российскими агрессорами, в мире вспыхнут другие конфликты. В частности, возможное поражение Украины станет сигналом для начала агрессии Китая.

Похожие прогнозы делал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, нападение Китая на Тайвань политики Соединенных Штатов ожидают уже к концу этого десятилетия. Причем именно США "придется иметь дело с вторжением".

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