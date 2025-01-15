'Это будет крушение для демократии': американский сенатор объяснил, как судьба Тайваня зависит от завершения войны в Украине. Видео

Если Украина терпит поражение в войне с российскими агрессорами, в мире вспыхнут другие конфликты. В частности возможное поражение Украины станет сигналом для начала агрессии Китая.

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Так считает сенатор-демократ Джефф Меркли. Он подчеркнул, что поражение Украины "станет катастрофой для демократии".

В частности, во время слушаний в Сенате по рассмотрению кандидатуры Марка Рубио на должность госсекретаря Меркли спросил, разделяет ли Рубио его мнение.

"Я согласен относительно нынешнего тупика в войне в Украине, и того факта, что существует ряд целей, недостижимых для другой стороны. Но я чувствую, что наше партнерство с НАТО и наши постоянные поставки военного оборудования, которые позволяют украинцам продолжать борьбу, чрезвычайно важны. Если Украина распадется, это станет сигналом Китая о том, будем ли мы продолжать помощь. Тайваню. Не говоря уже о том, что это будет крушение для всей демократии, крушение для украинцев" – отметил господин Меркли.

Господин Рубио уклончиво ответил, что, прежде всего, цель избранного президента США Дональда Трампа в том, чтобы "убийства прекратились" – имея в виду войну в Украине. Он заявил, что "всем нужно быть реалистами", а план по завершению войны сначала будет включать сильную дипломатию и прекращение огня.

А по отношению к Китаю кандидат на должность госсекретаря заявил, что эта страна как была, так и остается "наибольшей угрозой". Однако угрозу он видит только в экономическом смысле.

"Возможно, что менее чем через 10 лет практически все, что имеет значение для нас в жизни, будет зависеть от того, позволит ли нам Китай это иметь или нет. Все – от лекарств от давления, которое мы принимаем, до фильмов, которые мы смотрим", – сказал Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшая президент Тайваня Цай Инвэнь на Международном форуме безопасности заявила, что США должны приоритетно поддерживать Украину, а уже потом Тайвань. Она отдельно подчеркнула, что, несмотря на угрозу со стороны Китая, помощь Украине важнее.

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