Вторжение Китая в Тайвань политики Соединенных Штатов ожидают уже к концу этого десятилетия. Причем именно США "придется иметь дело с вторжением", считает кандидат избранного президента Дональда Трампа на должность госсекретаря Марко Рубио.

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Об этом он рассказал во время слушаний в Сенате по поводу рассмотрения кандидатуры господина Рубио на указанную должность. По его словам, Китай является "наибольшей угрозой" для Америки.

Правда, ответственность за рост китайской угрозы господин Рубио возложил на предыдущие правительства Америки, "державшие курс на глобализм" в экономике. Соответственно, и китайскую угрозу господин Рубио видит не в военном, а в экономическом смысле.

"Возможно, что менее чем через 10 лет практически все, что имеет значение для нас в жизни, будет зависеть от того, позволит ли нам Китай это иметь или нет. Все – от лекарств против давления, которое мы принимаем, до фильмов, которые мы смотрим", – сказал он.

Но, как утверждает кандидат, в программе Трампа "Америка превыше всего" Соединенные Штаты ставят свои "основные национальные интересы превыше всего". Таким должен быть ответ Вашингтона: страна "должна активизироваться, чтобы конкурировать" с Пекином.

Как же именно США "будет иметь дело" с китайским вторжением на Тайвань, которое по его прогнозам состоится до 2030 года, господин Рубио не объяснил. Он лишь уточнил, что вторжение неизбежно, "если не произойдут кардинальные изменения".

Интересно: господин кандидат на должность госсекретаря раскритиковал нарушения прав человека китайским правительством. Причем в этот момент в Сенат вошли протестующие из латиноамериканских стран, против которых США ввели санкции.

Господин Рубио, который может стать первым латиноамериканцем на должности главного дипломата США, по этому поводу заявил, что "поддерживает двуязычные протесты, потому что это очень круто".

Как сообщал OBOZ.UA, танкеры из "теневого флота" Российской Федерации, попавшие под санкции США, теперь простаивают у берегов Китая. Из-за неожиданной поддержки со стороны КНР указанных санкций, суда не могут выгрузить в совокупности более 2 миллионов баррелей нефти из страны-агрессора.

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