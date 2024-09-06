Сын Байдена признал вину по делу об уклонении от уплаты налогов: что ему угрожает

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден признал вину по делу об уклонении от уплаты налогов. Он не достиг соглашения с прокуратурой и официально признал себя виновным по всем девяти пунктам налоговых обвинений.

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Как считают в CNN, теперь Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы и штраф за неуплату 1,4 млн долларов налогов. Вынесение приговора запланировано на 16 декабря, то есть после президентских выборов. Сторона обвинения не возражала против этой даты, отмечает вещатель.

Адвокат Хантера Байдена Эбби Лоуэлл сообщила, что ее клиент признает: у прокуроров достаточно доказательств, чтобы осудить его. Поэтому Байден примет любой приговор, вынесенный судом Лос-Анджелеса.

Среди девяти обвинений в налоговых преступлениях есть три тяжких. По данным прокуратуры, сын Джо Байдена не заплатил 1,4 млн долларов налогов, а также уклонился от налогов, и для этого предоставил ложную информацию в налоговых декларациях.

Прокуратура считает, что Хантер Байден тратил деньги на роскошные автомобили, роскошные отели и секс-работниц.

В настоящее время Хантер Байден через указанное дело уплатил около 2 млн долларов налогов и штрафов.

Но "налоговое дело" в Калифорнии – одно из двух дел, фигурантом которых является Байден в результате расследования, проведенного по нему специальным прокурором министерства юстиции США Дэвидом Вайсом. Сыну президента также предъявили три обвинения в хранении оружия в Делавере.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя Хантеру Байдену грозит достаточно большой срок заключения, на практике, по мнению юристов, если его и отправят в тюрьму, то вряд ли больше, чем на несколько лет. Это первый случай в истории США, когда ребенок президент был осужден за совершение преступления.

К тому же он болен. Ранее Хантер Байден признался в мемуарах "Красивые вещи", что несколько лет страдал наркозависимостью от крек-кокаина и алкоголя. Из-за этого сильно пострадало его здоровье.

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