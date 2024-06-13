Суд над Хантером Байденом: как это ударит по рейтингам Джо и о чем уже заявили у ранее судимого Трампа

Хантер Байден – сын действующего президента США Джо Байдена – по решению суда присяжных штата Делавэр признан виновным в нарушении федеральных законов о владении оружием. Это первый случай в истории США, когда ребенок президент был осужден за совершение преступления.

Видео дня

В 2018 году Байден-младший, заполняя обязательную для покупки огнестрельного оружия форму, указал, что не употреблял наркотики и не был зависим от них, но это оказалось неправдой. Сыну президента грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения и 750 000 долларов США штрафа.

О том, как судебные дела сына президента Байдена могут повлиять на его шансы снова возглавить Белый дом, – в материале OBOZ.UA.

Напомним, что приговор против Трампа, признанный виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе накануне выборов 2016 года, почти не повлиял на его электорат. Согласно опросу PBS NewsHour/NPR/Marist, 67% респондентов сказали, что приговор Трампу не повлияет на их решение, за кого голосовать на выборах. Еще 17% говорят, что они будут менее склонны голосовать за Трампа. Интересно, что 15% респондентов приговор Трампу скорее убеждает в том, что нужно за него проголосовать.

Что угрожает сыну Байдена?

Обвинение против Байдена-младшего заключалось в том, что он соврал об употреблении наркотиков, когда в 2018 году заполнял документы для покупки револьвера. Таким образом, он нарушил федеральное законодательство об оружии, ведь на суде было доказано, что Хантер Байден все-таки употреблял наркотики, этому нашлось много свидетельств.

По результатам суда длительное заключение возможно, но маловероятно. Хотя сыну президента грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения и 750 000 долларов США, на практике, если он и будет отправлен в тюрьму, то вряд ли больше, чем на несколько лет, или вообще произойдет исключительно штрафом и исправительными работами.

Однако даже избегание реального наказания по этому делу не делает жизнь Байденов более спокойной, ведь юридическая драма Хантера еще не закончилась. Совсем скоро его ждет еще один суд, значительно более важный в политическом смысле – по обвинению в неуплате 1,4 млн долларов федеральных налогов. Хантер Байден обвиняется в трех преступлениях и шести налоговых проступках в Калифорнии, утверждая, что он не уплатил налоги между 2016 и 2019 годами, потратив миллионы на наркотики, эскорт, экзотические автомобили и драгоценные вещи.

Этот процесс за несколько недель до президентских выборов может повлиять на электорат Байдена-старшего. Байден-младший не признал себя виновным по этим обвинениям. Судебное заседание назначено на 5 сентября в Лос-Анджелесе.

Как приговор против Хантера Байдена повлияет на его отца

То, что Хантер Байден наврал о наркотиках, чтобы купить огнестрельное оружие и был за это осужден, вряд ли повлияет на результаты президентских выборов.

Нет никаких доказательств причастности Байдена-старшего к инкриминируемым его сыну преступлениям. Однако обвинительный приговор, безусловно, станет тяжелым личным ударом для президента США, являющегося главой дружной семьи, которая уже и так пережила немало трагедий.

Куда больших проблем может принести судебное разбирательство по финансовым махинациям. С наркозависимостью и ее последствиями сталкивались многие американцы и то, что Хантер Байден смог с этим справиться, даже вызвало к нему определенную симпатию. Но подозрения в финансовой непорядочности и налоговом мошенничестве не вызывают сострадания у американского избирателя. Вовремя платить налоги – одно из главных правил американского общества.

Реакция президента

За несколько дней до вынесения приговора Джо Байден сказал, что "примет результат этого дела и будет уважать судебный процесс, пока Хантер будет рассматривать апелляцию", но заверил, что не помилует сына. Другого от него и не ожидали. Хотя бывший конгрессмен Кен Бак предположил, что американцы поняли бы такой поступок.

"Президент Байден ничего не будет делать, пока апелляции не будут окончены, а это произойдет после выборов", – сказал Бак в эфире CNN. – После выборов у него будет гораздо больше возможностей для принятия такого решения независимо от того, выиграет он или проиграет".

Со своей стороны демократы в Конгрессе указали на судебный процесс над Хантером Байденом как доказательство того, что президент Байден не использовал правовую систему в партийных целях.

Что заявили у Трампа

Суд над Хантером Байденом состоялся через пару недель после суда над Дональдом Трампом, который также был признан виновным в совершении тяжкого преступления.

Трамп, осужденный по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации для сокрытия сексуального скандала, утверждал без доказательств, что многочисленные уголовные преследования против него были организованы Джо Байденом, чтобы заблокировать его переизбрание.

В настоящее время лично бывший президент нехарактерно молчит по поводу приговора сыну своего главного конкурента. С заявлением выступила лишь пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа Левитт, в которой говорится, что судебный процесс был "не чем иным, как отвлечением внимания от настоящих преступлений семьи Байденов".

Это ссылка на обвинение республиканцев в том, что Хантер Байден и брат президента Джеймс Байден финансово нажились по фамилии действующего президента таким образом, что это поставило под угрозу национальную безопасность США. Следует отметить, что все усилия Республиканской партии найти доказательства против президента в этом направлении закончились безрезультатно.

Предвыборный штаб республиканцев использует против Байдена судебные дела сына

"На мой взгляд, что Хантер Байден признан виновным во лжи об употреблении наркотиков, вряд ли повлияет на ход президентской кампании и на то, как американцы проголосуют на выборах в ноябре", – заявил в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA нардеп, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

По мнению Мережко, это дело никоим образом не связано с самим Байденом, и реакция президента была очень корректной в политическом и юридическом смыслах. Глава государства принял этот приговор, а не стал обвинять правовую систему США. И в то же время он хорошо поступил как отец, заявив, что это "мой сын, я горжусь им, ведь он смог преодолеть наркотическую зависимость".

Александр Мережко пока не видит, что этот приговор нанесет действующему президенту политический ущерб, как и его избирательной кампании, что очень важно. Главное, что президент принял эту непростую ситуацию. Потому что Соединенные Штаты гордятся своим верховенством права. Суды в стране пользуются огромным уважением. То есть в этом есть разница между Байденом и Трампом: последний заявляет, что дела против него продиктованы политическими мотивами, хотя это не так.

"Второе дело, которое будет рассматриваться почти перед самыми выборами, в сентябре, касается неуплаты налогов. Такие вещи американцы не очень любят. Однако, во-первых, еще нет решения по этому обвинению. То есть нужно подождать, как именно будут развиваться события в этом направлении.

Сейчас трудно сказать, как именно отреагирует американский избиратель, будет ли он связывать это дело с самим Джо Байденом, что он, возможно, каким-то образом помогал или прикрывал своего сына. Что можно точно сказать, так это то, что штаб Трампа будет использовать против Байдена эти судебные дела, связанные с его сыном. Ставки на выборах президента США чрезвычайно высоки, поэтому все пойдет в ход, чтобы дискредитировать конкурента", – отметил Мережко.