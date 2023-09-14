Сыну Байдена объявили обвинение по трем пунктам: ему грозит тюрьма

Федеральная прокуратура штата Делавэр предъявила сыну президента Джо Байдена – Хантеру обвинения по трем пунктам. Они связаны с хранением оружия при употреблении наркотиков.

Об этом сообщает NBСnews. Два пункта обвинения связаны с тем, что Байден якобы заполнил форму, указывающую, что он не употреблял запрещенные наркотики при покупке револьвера Colt Cobra в октябре 2018 года. В третьем – утверждается, что он владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков.

"Он не был незаконным пользователем и не имел пристрастия к каким-либо стимуляторам, наркотическим средствам и любым другим контролируемым веществам, хотя на самом деле, как он знал, это заявление было ложным и фиктивным", – говорится в обвинительном заключении.

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По двум статьям максимальный срок тюремного заключения составляет 10 лет, а по третьей – до пяти лет. Кроме того, по каждому пункту обвинения также предусмотрен максимальный штраф в размере 250 000 долларов США.

Делом Байдена-младшего занимается специальный прокурор Дэвид Вайс. Он – назначенец экс-президента США Дональда Трампа. Пока Вайс отказался комментировать расследование.

Белый дом уже направил запросы о комментариях в Министерство юстиции и юридическую команду Хантера Байдена.

Адвокат Хантера Байдена Эбби Лоуэлл заявила в своем заявлении, что новые обвинения являются политически мотивированными и необоснованными: "Мы считаем, что эти обвинения исключены соглашением, которое прокуратура заключила с Байденом, недавними решениями нескольких федеральных судов о том, что этот закон является неконституционным, а также фактами того, что он не нарушал этот закон, и мы планируем продемонстрировать все это в суде".

В июле обе стороны достигли соглашения о признании вины, согласно которому Хантер Байден должен признать себя виновным по двум пунктам обвинения в неуплате налогов в обмен на то, что прокуроры рекомендуют приговорить его к испытательному сроку. Отдельное обвинение в незаконном владении пистолетом Colt Cobra 38 Special было бы снято через два года, если бы Байден соблюдал условия так называемого соглашения о перенаправлении оружия.

К слову, президент США уже прокомментировал скандал.

"Во-первых, мой сын не сделал ничего плохого. Я доверяю ему. Я верю в него", – сказал Джо Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хантер Байден согласился сотрудничать с Министерством юстиции, которое продолжительное время расследовало, насколько правдива указанная им информация о доходах, а также о незаконном хранении оружия. В нарушениях обеих этих норм законодательства США наследник 46-го главы Белого дома сознался по совету своего адвоката.