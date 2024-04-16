'Суть имеет значение': демократы сказали, поддержат ли идею спикера Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

Лидеры демократов в Палате представителей говорят, что они готовы принять стратегию спикера Майка Джонсона по разделению экстренного пакета помощи партнерам (среди которых Украина и Израиль) на части. Однако сначала они хотят убедиться, что все компоненты принятого Сенатом законопроекта являются частью этих отдельных проектов.

Об этом пишет американская газета The Hill. Ранее демократы неделями подталкивали Джонсона вынести на голосование принятый Сенатом пакет помощи в 95 миллиардов долларов, объединяющий военную помощь Украине, Израилю и Тайваню с гуманитарной помощью для сектора Газа.

Теперь лидеры Демократической партии заявили, что они готовы принять участие в рассмотрении отдельных законопроектов, если все основные элементы пакета решений, принятых Сенатом США, будут включены в них.

"Важным моментом является содержание закона. Суть имеет значение", – сказал представитель Демократической партии Пит Агилар.

Демократы ожидают, что Джонсон обнародует точные детали плана во вторник, 16 апреля. Несколько представителей Демократической партии, в том числе руководители комитетов по разведке, иностранным делам и ассигнованиям, просмотрят четыре законопроекта, чтобы убедиться, что они прошли "тест на содержание" и заслуживают поддержки демократов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал план помощи Украине, Израилю и Тайваню – на голосование должны вынести четыре отдельных законопроекта. План состоит в том, чтобы рассматривать четыре законопроекта под одной процедурной нормой.

– Белый дом не поддерживает идею разделить финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню на отдельные законопроекты. В то же время администрация президента США Джо Байдена хочет получить больше информации об инициативе спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

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