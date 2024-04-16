"Надо больше информации": в Белом доме отреагировали на предложение Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

Белый дом не поддерживает идею разделить финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню на отдельные законопроекты. В то же время администрация президента США Джо Байдена хочет получить больше информации об инициативе спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Вопрос прокомментировал координатор Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби. Его процитировало "Радио Свобода".

"Мы не поддерживаем отдельный законопроект, который финансирует только Израиль, потому что Украине тоже нужны боеприпасы. Важно, чтобы Палата представителей продвинулась на этой неделе, чтобы мы могли помочь Израилю, Украине и Южно-Тихоокеанскому региону", – заявил чиновник.

Он добавил, что нужно получить детали о предложении Джонсона. Напомним: в The Hill ранее заявили, что спикер Палаты представителей предложил вынести на голосование четыре отдельных законопроекта: о помощи Киеву, Иерусалиму, Тайбею, а также о вопросах, связанных с национальной безопасностью США.

Кирби отметил важность того, чтобы и Украина, и Израиль как можно быстрее получили необходимую поддержку в сфере безопасности.

Как писал OBOZ.UA, ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за предоставление помощи Украине – однако в формате кредита, а не гранта. Вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии также намекнул, что ждет большей активности в поддержке Киева от стран Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!