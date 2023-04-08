''Суровое предупреждение'': Китай начал военные учения по окружению Тайваня

Армия Китая приступила к трехдневным военным учениям, во время которых будет отрабатывать сценарии окружения Тайваня. Такие действия последовали за встречей спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой острова Цай Инвэнь.

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О китайском "строгом предупреждении" известило пропагандистское издание Global Times, которое контролирует коммунистическая партия КНР. На острове же заявили, что поручили своим авиации, флоту и ПВО реагировать на угрозы.

Отмечается, что командование "восточного театра военных действий" армии Китая намерено проводить боевые патрулирования, а также учения вокруг Тайваня. Они продлятся с субботы, 8 апреля, до понедельника, 10 апреля.

В Пекине это назвали "строгим предупреждением сепаратистским силам независимости Тайваня и их сговору с внешними силами".

"Это необходимый шаг для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", – описало издание позицию Китая.

GT также добавило, что военные учения армии КНР заключаются в окружении Тайваня с четырех сторон.

Минобороны островного государства с ограниченным международным признанием известило об обнаружении 42 самолетов и восьми кораблей китайской армии. Заявляется, что 29 самолетов пересекли северную, центральную и южную срединные линии Тайваньского пролива и вошли в юго-западную зону действия противовоздушной обороны.

В Тайване своим авиациям, флоту и ракетным комплексам поручили реагировать на угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Foreign Affair предположило, что Си Цзиньпин готовит Китай к войне. Аналитики обратили внимание на заявления китайского лидера в марте, когда он затронул тему готовности к боевым действиям в нескольких отдельных выступлениях.

Детальнее о том, как КНР активно демонстрирует признаки подготовки к войне и каков ответ Запада на ее агрессивные намерения, – читайте в материале.

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