'Тихоокеанское НАТО' как ответ Запада на агрессивные намерения Китая

На этой неделе на ежегодном заседании парламента страны глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК), а также народ страны должны быть готовы к возможной масштабной войне. Об этом он сообщил в ходе ежегодного заседания парламента стран, о чем сообщает журнал Foreign Affairs. В частности, обращается внимание на содержание четырех речей Си Цзиньпина во время заседаний, на которых он заявил, что "готовит Китай к войне" и призвал генералов НОАК "не бояться воевать и принимать тяжелые решения".

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Китай активно демонстрирует признаки подготовки к войне

Стоит отметить, что уже ранее правительство КНР объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, а также обнародовало новые законы о военной готовности. Также фиксируются планы Пекина снизить зависимость от импорта зерна, а также открываются новые бомбоубежища пунктов "Мобилизации на национальную оборону" в городах по ту сторону Тайваньского пролива.

Кроме того, китайские войска, особенно в южных и восточных регионах, постоянно проводят учения и тренировки, а также боевая авиация перевооружается на новые истребители Цзянь-16, являющиеся китайской копией российского Су-30. Следовательно, западные аналитики в своих оценках предупреждают, что "пока рано говорить наверняка, что это значит. Конфликт не является определенным или неизбежным. Но в Пекине что-то изменилось, что политики и бизнес-лидеры по всему миру не могут позволить себе игнорировать. Если Си Цзиньпин говорит, что он готовится к войне, было бы глупо не верить ему в слово".

Си Цзиньпин продолжает узурпировать власть и следует Путину в своей риторике

Впрочем, слова Си Цзиньпина о том, что "мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают, и использовать победу для завоевания мира и уважения. В новую эпоху НОАК настаивает на применении военной силы для прекращения боевых действий" наводят лишь на одно мнение. Похоже, что престаревший китайский диктатор полностью копирует путинско-оруэлевскую риторику о "войне ради мира" и собирается продемонстрировать своему кремлевскому коллеге, как нужно проводить военные операции на примере Тайваня. Кроме того, наблюдается активная подготовка к созданию культа личности Си Цзиньпина. Так, из одного из ключевых партийных документов правительства Китая "Рабочие процедуры Государственного совета" удалили материалы предыдущих руководителей страны – Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, оставив лишь линию действующего лидера Си Цзиньпина. Кроме этого, из документа исчезли такие принципиальные положения китайских властей как "править в соответствии с законом", "исправлять неправомерные административные решения" и "присматривать за бюрократией".

Ответом Запада будет создание Тихоокеанского аналога блока НАТО

В целом, несмотря на крайне опасные тенденции в военной деятельности КНР, не исключен вариант стратегии устрашения реальных и потенциальных союзников Тайваня, целью которой является донести до них мнение, что противостояние с Китаем будет крайне дорогостоящим и опасным. Ту же идею о невыгодности и опасности военной атаки на Тайвань пытаются пока донести и западные страны во главе с США. Так, по сообщениям прессы, Япония, США и Филиппины готовятся создать структуру для переговоров на высоком уровне по безопасности. Три страны рассматривают возможность проведения первой встречи уже в апреле, которая проходит на фоне того, как Тайвань, лежащий между Японией и Филиппинами, стал центром активизации китайской военной деятельности, которая может перерасти в войну.

Фактически это признаки подготовки к созданию блока, который можно будет назвать "тихоокеанским НАТО", который будет направлен на сдерживание Китая, ведь существующие в регионе альянсы безопасности вроде АУКУС (Австралия, Великобритания, США) или АНЗЮС (Австралия, Новая Зеландия, США) ) не совсем сильны перед новыми уровнями угрозы. Поэтому постепенно происходит расширение числа стран, способных объединиться в защиту статус-кво в Тихом океане, прежде всего Япония, Южная Корея, Филиппины, возможно частично Вьетнам, имеющий давние территориальные противоречия с КНР и другие. Под ядерным зонтиком США и активным участием Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии может быть создан действительно эффективный альянс, который может заставить руководство КНР отказаться от силового решения тайваньского вопроса.

Украина как ключевой фактор предстоящей войны на Тихом океане

Во всяком случае, уместным будет вывод о том, что именно героическое сопротивление российской агрессии Сил Обороны Украины заставляет Китай переносить планирование военной операции против Тайваня на сроки до 2027 года. Можно не исключать попытки КНР достичь цели комбинированным путем, а именно установить морскую и воздушную блокаду Тайваня своим флотом и авиацией, не прибегая к прямым военным действиям, но угрожая ими в случае попыток ее прорвать. Именно такой способ может оказаться чрезвычайно эффективным, однако и крайне рискованным. Поэтому для Запада крайне важно сейчас усилить поддержку Украины, которая должна нанести военное поражение Российской Федерации и значительно ослабить ее как реального союзника КНР. Также на стороне Запада должна выступить хотя бы формально Индия, которая является традиционным противником Китая. Именно в таком случае шансы официального Пекина на успешный результат предполагаемой военной авантюры против Тайваня будут крайне низкими.