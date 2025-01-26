Суд Южной Кореи отказал в продлении ареста президента страны: что это значит

В субботу, 25 января, Центральный окружной суд Сеула снова отклонил просьбу прокуратуры о продлении ареста президента Юн Сок Йоля. До этого он уже отклонял ходатайство по продлению срока содержания под стражей отстраненного главы государства.

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Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на представителей прокуратуры. Специальная группа обвинения подала в суд новое ходатайство о продлении ареста до 6 февраля.

Суд отклонил его, заявив, что не видит особой потребности в том, чтобы обвинение "дополняло" расследование, которое вело антикоррупционное агентство.

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) передало дело Юн Сок Йоля в прокуратуру в начале этой недели, поскольку агентство не имеет законных полномочий выдвигать обвинения президенту.

"Прося продления срока, прокуроры ссылались на необходимость продления расследования, включая личный допрос Юна, поскольку президент в большинстве своем отказывался сотрудничать со следствием", – сказано в статье.

В связи с отказом суда обвинение теперь должно решить, выдвигать ли президенту обвинение, прежде чем оно должно будет освободить его до понедельника. Очень вероятно, что в воскресенье прокуратура предъявит обвинение главе государства.

Напомним, что правоохранительные органы расследуют деятельность Юна в связи с введением военного положения 3 декабря, которое повлекло за собой политический кризис в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января следователи задержали отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в его резиденции. Политика отвезли на допрос в связи с краткосрочным введением в стране военного положения в начале декабря прошлого года.

Уже 19 января суд Сеула выдал ордер на продолжительное задержание президента Юн Сок Йоля. После этого следователи получили возможность держать президента под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он уже провел в центре заключения после задержания в своей резиденции.

Такое решение понравилось не всем гражданам – сторонники Юн Сок Йоля разгромили суд, отправивший его под стражу.

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