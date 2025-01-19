В Южной Корее суд выдал ордер на арест отвлеченного президента страны: на улицах начались протесты. Фото и видео

В Южной Корее в воскресенье, 19 января, суд Сеула выдал ордер на длительное задержание президента Юн Сок Йоля. Ранее политик был отстранен в порядке импичмента из-за его неудачной попытки ввести военное положение.

Видео дня

Об этом сообщает Yonhap. Ссылаясь на риски уничтожения доказательств, судья Западного окружного суда Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Йоля по обвинению в мятеже и злоупотреблении властью.

После выдачи ордера следователи могут держать президента под стражей до 20 дней, включая дни, которые он уже провел в центре заключения после задержания в своей резиденции.

Такое решение понравилось не всем гражданам – сторонники Юн Сок Йоля разгромили суд, отправивший его под стражу.

Протестующие снесли полицейских, ворвались в здание и начали крушить стекла, мебель и оргтехнику. Некоторые из них бросали пластиковые стулья, мусор и другие предметы в полицейских, окружавших здание суда.

Граждане же, поддержавшие задержание Юна, обрадовались, когда был выдан ордер на его арест. "Действительно, законное правосудие продолжает жить", – сказал один из них.

Полиция мобилизовала сотни сотрудников для обеспечения безопасности в районах, где сторонники и критики Юна проводили митинги.

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) планирует передать Юна под стражу прокуратуре через 10 дней. Ожидается, что она продолжит расследование и предъявит ему обвинения до истечения этих 20 дней.

Чиновники CIO заявили, что проведут расследование в отношении президента "в соответствии с законом и процедурами".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее, 15 января, следователи задержали отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в его резиденции. Политика отвезли на допрос в связи с краткосрочным введением в стране военного положения в начале декабря прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!