В Южной Корее суд выдал ордер на арест отвлеченного президента страны: на улицах начались протесты. Фото и видео
В Южной Корее в воскресенье, 19 января, суд Сеула выдал ордер на длительное задержание президента Юн Сок Йоля. Ранее политик был отстранен в порядке импичмента из-за его неудачной попытки ввести военное положение.
Об этом сообщает Yonhap. Ссылаясь на риски уничтожения доказательств, судья Западного окружного суда Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Йоля по обвинению в мятеже и злоупотреблении властью.
После выдачи ордера следователи могут держать президента под стражей до 20 дней, включая дни, которые он уже провел в центре заключения после задержания в своей резиденции.
Такое решение понравилось не всем гражданам – сторонники Юн Сок Йоля разгромили суд, отправивший его под стражу.
Протестующие снесли полицейских, ворвались в здание и начали крушить стекла, мебель и оргтехнику. Некоторые из них бросали пластиковые стулья, мусор и другие предметы в полицейских, окружавших здание суда.
Граждане же, поддержавшие задержание Юна, обрадовались, когда был выдан ордер на его арест. "Действительно, законное правосудие продолжает жить", – сказал один из них.
Полиция мобилизовала сотни сотрудников для обеспечения безопасности в районах, где сторонники и критики Юна проводили митинги.
Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) планирует передать Юна под стражу прокуратуре через 10 дней. Ожидается, что она продолжит расследование и предъявит ему обвинения до истечения этих 20 дней.
Чиновники CIO заявили, что проведут расследование в отношении президента "в соответствии с законом и процедурами".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее, 15 января, следователи задержали отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в его резиденции. Политика отвезли на допрос в связи с краткосрочным введением в стране военного положения в начале декабря прошлого года.
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