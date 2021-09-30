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Суд вынес приговор экс-президенту Франции Николя Саркози
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В четверг, 30 октября, во Франции суд вынес приговор бывшему президенту Николя Саркози. Его признали виновным в незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2012 году.
Саркози осудили на 1 год лишения свободы. Он будет отбывать наказание дом, нося электронный браслет, передает BFM TV.
Судья Каролин Вигье, зачитывая приговор, отметила, что Саркози знал о максимальной законной сумме расходов на президентскую кампанию. Ему два раза выносили предупреждение о превышении расходов, но он продолжать незаконно поступать. Судья подчеркнула, что для Саркози та кампания не была первой, поэтому он знал о своих нарушения.
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