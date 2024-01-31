Суд в США принял решение не выплачивать Маску многомиллиардную компенсацию от Tesla

Суд штата Делавэр в США принял решение, запрещающее выплачивать главе компании Tesla Илону Маску его "зарплатную компенсацию". Речь идет о сумме в 56 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает BBC. Иск подал акционер, утверждающий, что речь идет о переплате, одобренной правлением Tesla в 2018 году.

Судья Кетелин Маккормик заявила, что сумма "пакета зарплатной компенсации глубоко ошибочна". В определении суда она назвала компенсацию "непостижимой суммой", которая несправедлива по отношению к другим акционерам Tesla.

В свою очередь Маск прокомментировал решение суда советом: "Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр".

Компенсационное соглашение между Маском и Tesla стало крупнейшим в корпоративной истории мира. Заключенное еще в 2018 году, в минувшем году оно сделало гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Согласно соглашению, Маск должен получить деньги, если рыночная капитализация компании выростет на 50 миллиардов долларов. В 2023 году Tesla достигла целевого уровня доходов.

Как сообщал OBOZ.UA, новость о том, что компания Маска Neuralink впервые успешно имплантировала чип в мозг человека, спровоцировала рост стоимости одноименной криптовалюты почти в 35 раз. Интересно, что ни с Neuralink, ни с Маском соответствующий токен не связан.

Ранее Маск уверял, что он не планирует выпускать свои криптовалюты в будущем.

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