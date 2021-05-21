Суд Канады признал уничтожение самолета МАУ терактом: Иран ответил

Уничтожение самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в окрестностях Тегерана в январе 2020 года было преднамеренным террористическим актом.

Как сообщает Global News, такое решение вынес Верховный суд канадской провинции Онтарио. Судья Эдвард Белобаба постановил, что "на основе баланса вероятностей ракетные атаки на рейс PS 752 были умышленными".

"Истцы доказали, что сбивание обвиняемыми рейса 752 было актом терроризма и представляет собой террористическую деятельность", – заявил он.

В своем решении судья суда Онтарио опирался на мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Революционная гвардия Ирана знала, что рейс 752 был гражданским самолетом, и "целенаправленно сбила его с целью уничтожения".

Суд вынес решение по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших на борту самолета МАУ. Среди обвиняемых фигурируют Иран, Революционная гвардия, Вооруженные силы Ирана и верховный руководитель Али Хаменеи.

Это решение фактически позволяет семьям в Канаде требовать возмещения убытков от Ирана. Среди погибших рейса 752 было 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны.

Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран считает безосновательным решение суда в Канаде, передает Anadolu.

"Всем известно, что у канадского суда нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады. Это решение не имеет под собой никаких оснований, объективных документов и причин", – сказал он.

По мнению спикера, это проявление политического подхода.

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