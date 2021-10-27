Суд ЕС распорядился штрафовать Польшу на 1 млн евро в день

Польша в соответствии с судебным решением не приостановила действие положений о своей Дисциплинарной палате Верховного суда. В ответ на это суд Европейского Союза оштрафовал страну на €1 миллион в день.

Решение было принято в среду, 27 октября. Документ доступен на сайте судебной инстанции Евросоюза.

"Поскольку Польша не приостановила применение положений национального законодательства, касающихся, в частности, сфер юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда, она обязана уплачивать Европейской комиссии ежедневный штраф в размере €1 млн", – говорится в нем.

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Отметим: в июле этого года суд ЕС постановил, что система дисциплинарной ответственности судей в Польше несовместима с европейским законодательством. Позже было принято решение, в котором Польшу обязали немедленно приостановить действие положений полномочий Дисциплинарной палаты ВС.

В постановлении вице-президент суда Ларс Бэй Ларсен подчеркнул, что положения все еще могут применяться в польской правовой системе.

Штраф же будет взиматься с даты вручения Польше постановления в исполнение правительством решения суда от 14 июля 2021 года.

Ранее в ходе дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Польши принял постановление о превосходстве польской Конституции над законодательством Европейского Союза. Из-за этого 10 октября в стране прошли масштабные митинги под лозунгом "Мы остаемся в ЕС". На улицы вышли от 800 до 100 тысяч человек в 160 городах.