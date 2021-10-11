"Мы остаемся в ЕС": в Польше десятки тысяч людей вышли на митинги после скандального решения Конституционного суда

В воскресенье, 10 октября, в Польше прошли масштабные митинги под лозунгом "Мы остаемся в Европейском Союзе". На улицы вышли от 800 до 100 тысяч человек в 160 городах.

Большинство протестующих собрались на Замковой площади в Варшаве, сообщает Onet. Также были проведены крупные демонстрации в Кракове, Познани, Катовице, Вроцлаве и Гданьске (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Участники привезли с собой флаги Польши и ЕС, а также баннеры с лозунгами: "Я остаюсь в Европе", "Мы остаемся в ЕС", "Вы украдете наши деньги, но вы не украдете нашу свободу".

Воскресные демонстрации являются ответом на постановление Конституционного суда в четверг о превосходстве польской конституции над законодательством Европейского Союза, отмечает RMF24X. К участию в митингах призвал глава Гражданской платформы Дональд Туск.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, авария в Польше унесла жизни двух молодых украинцев. 20-летний Ростислав Бойчук и 22-летний Виталий Падух с Тернопольской области отправились в соседнюю страну на заработки. Виталия дома ждала невеста, которой он уже сделал предложение. А в Польшу отправился, чтобы заработать денег на свадьбу.