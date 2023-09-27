Азербайджан задержал на границе "экс-госминистра" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна

Азербайджанские спецслужбы задержали Рубена Варданяна – бизнесмена и бывшего "госминистра" непризнанного Нагорного Карабаха. Это произошло на границе, когда фигурант пытался выехать в Горис Сюникской области Армении.

Событие 27 сентября подтвердила жена Варданяна Вероника Зонабенд. "Мой муж был арестован азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть "Арцах" вместе с тысячами других армян", – цитируют женщину росСМИ.

Она заявила: вечером 26 сентября Варданян написал ей, что у него все нормально. На следующий день Зонабенд узнала о его задержании.

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Государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила, что задержала миллиардера на пограничном пункте пропуска "Лачин". Бывший "государственный министр" Нагорного Карабаха направлялся из Азербайджана в сторону Армении.

Он был доставлен в Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого реагирования погранслужбы.

Варданян находится в списке украинского "Миротворца" как пособник российских террористов, соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан, лицо, которое оправдывало агрессию РФ и занималось ее финансированием.

Варданян входил в список богатейших людей РФ. Чтобы получить гражданство непризнанной республики, миллиардер отказался от российского.

Так называемым госминистром Нагорного Карабаха он стал в ноябре 2022 года, но покинул должность через четыре месяца.

Как писал OBOZREVATEL:

– Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации 24 сентября заявил, что в Нагорном Карабахе есть угроза этнических чисток. Также он пожаловался на неэффективность Организации Договора о коллективной безопасности и российских "миротворцев".

– После начатой Азербайджаном антитеррористической операции из Нагорного Карабаха в Армению выехало уже минимум 4850 человек (данные по состоянию на 25 сентября).

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