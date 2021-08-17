Студентка из Афганистана – о ситуации в стране: после 20 лет борьбы за свои права мы снова наденем паранджу

Студентка из Афганистана рассказала, что чувствовали женщины, когда талибы вторглись в Кабул. Они даже не могли воспользоваться общественным транспортом, потому что водители не хотели брать на себя ответственность за перевозку женщин.

Монолог 24-летней девушки опубликовала The Guardian. По ее словам, стоявшие вокруг мужчины смеялись над женщинами.

"Иди и надень свою чадари (паранджу, – Ред.)", – крикнул один из них. "Это ваши последние дни на улице", – сказал другой. "Я женюсь на четверых из вас за один день", – сказал третий.

"Я почти получила дипломы двух лучших университетов Афганистана. Я должна была окончить в ноябре Американский университет Афганистана и Кабульский университет, но сегодня утром все это развеялось на моих глазах", – написала студентка.

Видео дня

Первое, что они с сестрами сделали, вернувшись домой, это спрятали свои удостоверения личности, дипломы и сертификаты.

"Как женщина, я чувствую себя жертвой этой войны, которую развязали мужчины. Я чувствую, что больше не могу громко смеяться, слушать свои любимые песни, встречаться с друзьями в нашем любимом кафе, носить свое любимое желтое платье или розовую помаду. И я больше не могу пойти на работу или получить университетскую степень, ради которой я трудилась годами", – добавила девушка.

Она не ожидала, что женщины Афганистана снова будут лишены всех основных прав и вернутся на 20 лет назад.

"Что после 20 лет борьбы за свои права и свободы мы должны искать паранджу и прятать свою идентичность", – подчеркнула студентка.

Когда она услышала, что талибы достигли Кабула, то почувствовала, что превращается в рабыню.

"Они могут распоряжаться моей жизнью, как захотят", – заключила девушка.

Между тем, движение Талибан в своем заявлении призвало женщин присоединиться к их правительству. Как пишет AP, талибы пытаются убедить встревоженное население в том, что они изменились.

Старшие поколения помнят ультраконсервативные исламские взгляды Талибана, которые включали в себя суровые ограничения в отношении женщин, а также публичное забивание камнями.

Афганские женщины были обязаны носить паранджу, так как, по утверждению талибов, открытое лицо женщины может ввести мужчину в порок, даже если он "морально чист". Женщинам не позволялось свободно передвигаться, получать образование до 8 лет (до этого они имели возможность лишь изучать Коран). Те женщины, которые посещали подпольные школы, рисковали быть схваченными и наказанными.

Начиная с 8 лет, девочке не позволялось входить в любой контакт с мужчиной, если это не муж или родственник. Также женщинам не позволялось лечиться у докторов-мужчин. За нарушение правил женщин подвергали порке или казнили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Талибан объявил общую амнистию для государственных служащих и разрешил им вернуться к своей работе. При этом движение заверило, что их жизнь "будет максимально привычной".