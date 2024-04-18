Стратегия поддержки Украины, условия возврата средств и продолжительность помощи: какие временные рамки прописаны в новом законопроекте Джонсона

Законопроект о военной помощи Украины от Соединенных Штатов, который подготовил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, имеет несколько временных ограничений. Так, предложенные 61 млрд долларов на условиях ссуды, рассчитаны только до сентября 2025 года.

Хотя до сентября следующего года еще далеко, законопроект спикера Джонсона требует от Госдепа представить стратегию США по поддержке Украины уже в течение 45 дней после принятия закона. Еще 60 дней предоставляются на согласование условий возврата ссуды.

Интересно, что стратегия, которую должен получить Конгресс США от администрации Байдена, должна быть многолетней, а не до сентября 2025 года. Несмотря на это, она должна содержать "конкретные цели", которые Белый дом стремится достичь.

Из указанной суммы в 61 миллиард только 28 миллиардов рассчитаны на все операции, связанные с военной помощью США в Украине. Из них 13,8 миллиарда рассчитаны (до 30 сентября 2025 г.) на программу Ukraine Security Assistance Initiative. Программа касается заключения соглашений с американскими оружейными производителями для предоставления Украине нового вооружения и оборудования. Еще 13,4 миллиарда будут направлены на замену и ремонт уже предоставленного Украине вооружения, а также на обучение украинцев.

Также законопроект предполагает выделение Украине 7,85 миллиарда в виде кредитов. Сумма также рассчитана по 30 сентября 2025 года. Но уже после ноября 2024 г. президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 года – 100% задолженности.

Отдельно отмечается, что уже через 30 дней после принятия предложенного закона администрация президента вместе с оборонным ведомством должны предоставить Конгрессу отчет о всем оружии и финансировании, которое США уже предоставили Украине (начиная с февраля 2022 года).

Кроме того, в течение 60 дней с принятия закона Пентагон должен сделать отчет по контролю над учетом американского оружия в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей США будет голосовать за помощь Украине и Израилю в субботу, 20 апреля. Отмечается, что два пакета помощи будут рассмотрены отдельно. Хотя ранее в Белом доме заявляли, что Соединенным Штатам в сложившихся обстоятельствах не стоит разделять поддержку Украины и Израиля на различные законопроекты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!