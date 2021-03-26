46 стран ООН признали Россию стороной конфликта на Донбассе
Ряд стран ООН в совместном заявлении признали, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.
Соответствующий документ был опубликован 26 марта на сайте Министерства иностранных дел Украины. Заявление выпустили в канун седьмой годовщины принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины". Последнюю одобрили 27 марта 2014 года большинством голосов.
"Этой резолюцией международное сообщество подтвердило четко и во весь голос свою полную преданность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – сказано в заявлении от 26 марта 2021 года.
Государства-члены ООН отметили, что, несмотря на четкие требования Генассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма.
"Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове", – подчеркивается в документе.
Указано, что действия России вызвали беспокойство во всем мире, противоречат международному праву.
Попытки РФ узаконить попытку аннексии Крыма не есть и не будут признаны, подчеркнули подписанты.
Кроме того, они решительно осудили продолжение дестабилизации ситуации в Украине Россией, особенно действия РФ на Донбассе, которые свидетельствуют о ее пренебрежении Минскими договоренностями.
"В очередной раз мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации в Крыму. Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму", – сказано в заявлении.
Представительства каких стран при ООН подписали совместное заявление:
Австралии;
Австрии;
Албании;
Бельгии;
Греции;
Грузии;
Дании;
Эстонской Республики;
Ирландии;
Исландии;
Испании;
Италии;
Канады;
Княжества Лихтенштейн;
Княжества Монако;
Нидерландов;
Коста Рики;
Латвийской Республики;
Литовской Республики;
Люксембурга;
Новой Зеландии;
Норвегии;
Португалии;
Республики Болгария;
Республики Кипр;
Республики Мальта;
Республики Маршалловы острова;
Республики Молдова;
Республики Северная Македония;
Республики Польша;
Республики Словения;
Республики Хорватия;
Румынии;
Словакии;
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии;
США;
Турции;
Украины;
Федеративных Штатов Микронезии;
Финляндии;
Франции;
ФРГ;
Чехии;
Черногории;
Швеции;
Японии.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 11 марта глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что Россия, оккупировавшая Крым, не выполнила ни одной рекомендации, чтобы улучшить ситуацию с правами человека на полуострове.