46 стран ООН признали Россию стороной конфликта на Донбассе

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
2 минуты
9,7 т.
Совместное заявление стран ООН по российско-украинскому конфликту

Ряд стран ООН в совместном заявлении признали, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

Соответствующий документ был опубликован 26 марта на сайте Министерства иностранных дел Украины. Заявление выпустили в канун седьмой годовщины принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины". Последнюю одобрили 27 марта 2014 года большинством голосов.

"Этой резолюцией международное сообщество подтвердило четко и во весь голос свою полную преданность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – сказано в заявлении от 26 марта 2021 года.

Государства-члены ООН отметили, что, несмотря на четкие требования Генассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма.

"Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове", – подчеркивается в документе.

Указано, что действия России вызвали беспокойство во всем мире, противоречат международному праву.

Попытки РФ узаконить попытку аннексии Крыма не есть и не будут признаны, подчеркнули подписанты.

Кроме того, они решительно осудили продолжение дестабилизации ситуации в Украине Россией, особенно действия РФ на Донбассе, которые свидетельствуют о ее пренебрежении Минскими договоренностями.

"В очередной раз мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации в Крыму. Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму", – сказано в заявлении.

Представительства каких стран при ООН подписали совместное заявление:

  1. Австралии;

  2. Австрии;

  3. Албании;

  4. Бельгии;

  5. Греции;

  6. Грузии;

  7. Дании;

  8. Эстонской Республики;

  9. Ирландии;

  10. Исландии;

  11. Испании;

  12. Италии;

  13. Канады;

  14. Княжества Лихтенштейн;

  15. Княжества Монако;

  16. Нидерландов;

  17. Коста Рики;

  18. Латвийской Республики;

  19. Литовской Республики;

  20. Люксембурга;

  21. Новой Зеландии;

  22. Норвегии;

  23. Португалии;

  24. Республики Болгария;

  25. Республики Кипр;

  26. Республики Мальта;

  27. Республики Маршалловы острова;

  28. Республики Молдова;

  29. Республики Северная Македония;

  30. Республики Польша;

  31. Республики Словения;

  32. Республики Хорватия;

  33. Румынии;

  34. Словакии;

  35. Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии;

  36. США;

  37. Турции;

  38. Украины;

  39. Федеративных Штатов Микронезии;

  40. Финляндии;

  41. Франции;

  42. ФРГ;

  43. Чехии;

  44. Черногории;

  45. Швеции;

  46. Японии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 11 марта глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что Россия, оккупировавшая Крым, не выполнила ни одной рекомендации, чтобы улучшить ситуацию с правами человека на полуострове.

УкраинаОккупация КрымаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтМинистерство иностранных дел УкраиныООНДонбассКрым