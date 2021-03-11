Россия проигнорировала рекомендации по правам человека в Крыму – ООН

Россия, оккупировавшая Крым, не выполнила ни одной рекомендации, чтобы улучшить ситуацию с правами человека на полуострове.

С таким заявлением выступил глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер на презентации соответствующего доклада 11 марта, который охватывает период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021-го, передает корреспондент "Укринформа".

"Россия как оккупационное государство в Крыму полностью не выполнило ни одной из инициированных рекомендаций и частично выполнила лишь 3%, то есть 97% рекомендаций остаются невыполненными", – пояснила Богнер.

Также она отметила, что "самопровозглашенные республики" выполнили лишь 3% рекомендаций и частично выполнили 19%, в то время как 78% остаются не выполненными.

Кроме того, по словам главы миссии, Украина полностью выполнила 12% рекомендаций и частично 57%. Невыполненным остается 31%.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Генеральной ассамблеи 23 февраля обратил внимание на репрессии в отношении крымских татар. Он уточнил, что страна-оккупант стремится уничтожить самобытность украинцев и коренного населения Крыма.

В частности, постпред подчеркнул, что Россия уже перебросила на полуостров 500 тысяч своих граждан, уменьшая таким образом долю этнических украинцев и крымских татар.

Напомним, что в ночь на 17 февраля российские оккупанты провели ряд ночных вторжений в дома крымских татар. Тогда были задержаны семь человек. До этого, в конце декабря 2020 года, из временно оккупированного Симферополя в следственный изолятор Ростова-на-Дону (Россия) незаконно вывезли пятерых крымских татар.