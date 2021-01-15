Страны Европы усилили карантин: какие ограничения будут действовать

Ряд стран Европы продолжили или усилили карантинные мероприятия из-за пандемии коронавирусной болезни (COVID-19).

Как сообщает Delfi, в Латвии снова ввели комендантский час в выходные дни. Так, с 22:00 до 05:00 с пятницы по воскресенье граждане должны находиться по месту жительства.

Во время комендантского часа выходить из дома можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.

С 22:00 до 05:00 услугами такси можно пользоваться в одиночку и только для того, чтобы отправиться на работу, в медучреждение, аптеку или вернуться домой.

В то же время Франция вводит национальный комендантский час после 18:00. Он будет применяться с субботы, 16 января, в течение не менее 15 дней.

Ограничение будет действовать в 25 департаментах страны, где коронавирус распространяется активно. Правительство не исключает более жестких ограничений, если новые меры не смогут сдержать эпидемию.

Кроме того, Франция планирует ужесточить условия въезда и пограничный контроль. С 18 января все путешественники, которые хотят вернуться в страну з-за пределов ЕС, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Также им придется самоизолироваться в течении 7 дней и повторно сдать тест после изоляции.

Власти Бельгии до 1 марта продлили жесткий карантин, который был введен еще 2 ноября 2020 года.

Согласно действующим ограничениям, в стране запрещено:

коллективные мероприятия и религиозные службы,

работа баров и ресторанов,

предоставление услуг, которые предусматривает личный контакт за исключением медицинских.

также ограничено количество приглашаемых гостей.

Также предусмотрены ограничения для траурных церемоний, а гражданам рекомендовано не совершать поездки за границу.

Кроме того, сохранился комендантский час, дистанционная работа, а студенты продолжат заниматься в удаленном режиме. Единственное смягчение коснулось автошкол, которым разрешили работать.

Правительство Италии утвердило список нового зонирования регионов страны, в зависимости от выявленных там случаев коронавируса. Там будут сохраняться уже действующие карантинные ограничения, а в тех, которые попали в "красную" зону, – еще больше ужесточатся.

Новые правила вступили в силу 11 января. В отличие от Украины, итальянские власти запретили еще на месяц деятельность горнолыжных курортов.

Режим чрезвычайного положения в стране истекает 31 января, но может продлиться еще на шесть месяцев. Тогда как новое зонирование будет действовать еще дольше.

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