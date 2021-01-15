Страны Европы усилили карантин: какие ограничения будут действовать
Ряд стран Европы продолжили или усилили карантинные мероприятия из-за пандемии коронавирусной болезни (COVID-19).
Как сообщает Delfi, в Латвии снова ввели комендантский час в выходные дни. Так, с 22:00 до 05:00 с пятницы по воскресенье граждане должны находиться по месту жительства.
Во время комендантского часа выходить из дома можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.
В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.
С 22:00 до 05:00 услугами такси можно пользоваться в одиночку и только для того, чтобы отправиться на работу, в медучреждение, аптеку или вернуться домой.
В то же время Франция вводит национальный комендантский час после 18:00. Он будет применяться с субботы, 16 января, в течение не менее 15 дней.
Ограничение будет действовать в 25 департаментах страны, где коронавирус распространяется активно. Правительство не исключает более жестких ограничений, если новые меры не смогут сдержать эпидемию.
Кроме того, Франция планирует ужесточить условия въезда и пограничный контроль. С 18 января все путешественники, которые хотят вернуться в страну з-за пределов ЕС, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Также им придется самоизолироваться в течении 7 дней и повторно сдать тест после изоляции.
Власти Бельгии до 1 марта продлили жесткий карантин, который был введен еще 2 ноября 2020 года.
Согласно действующим ограничениям, в стране запрещено:
коллективные мероприятия и религиозные службы,
работа баров и ресторанов,
предоставление услуг, которые предусматривает личный контакт за исключением медицинских.
также ограничено количество приглашаемых гостей.
Также предусмотрены ограничения для траурных церемоний, а гражданам рекомендовано не совершать поездки за границу.
Кроме того, сохранился комендантский час, дистанционная работа, а студенты продолжат заниматься в удаленном режиме. Единственное смягчение коснулось автошкол, которым разрешили работать.
Правительство Италии утвердило список нового зонирования регионов страны, в зависимости от выявленных там случаев коронавируса. Там будут сохраняться уже действующие карантинные ограничения, а в тех, которые попали в "красную" зону, – еще больше ужесточатся.
Новые правила вступили в силу 11 января. В отличие от Украины, итальянские власти запретили еще на месяц деятельность горнолыжных курортов.
Режим чрезвычайного положения в стране истекает 31 января, но может продлиться еще на шесть месяцев. Тогда как новое зонирование будет действовать еще дольше.
Как сообщал OBOZREVATEL:
введенный в Украине "карантин зимних каникул" из-за коронавируса является самым мягким и коротким по сравнению с локдаунамы в европейский странах. Министр Кабмина Олег Немчинов предоставил сравнительную таблицу ключевых запретов в государствах Европы.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что понимает желание украинцев быстрее вернуться к свободе – жизни без карантина, который им "надоел". Однако ослаблять ограничения в условиях пандемии COVID-19 никто не будет.
Глава Минздрава напомнил, что общенациональный карантин в Украине будет действовать как минимум до 28 февраля. А усиленный (локдаун или "карантин зимних каникул") – до 00:00 25 января.