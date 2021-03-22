Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины от COVID-19 за 14 млрд евро

Аферисты пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины от коронавируса. От сделки они хотели получить 14 миллиардов евро.

Об этом сообщает Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Генеральный директор бюро Вилле Итяля, рассказал Yle, что сообщения о попытках мошенничества также поступили в бюро в том числе и из Финляндии.

"Мы знаем, что вакцины предлагались и в Финляндии", – говорит Итяля.

Откуда такие предложения поступали, комментировать чиновник не стал. Расследованием дела в Финляндии занимаются правоохранительные органы.

По его словам, виновные в таких махинациях в основном связаны с организованной преступностью и действуют из третьих стран. OLAF вышло на мошенничество после того, как несколько стран ЕС, получивших такие предложения, связались с Европейской комиссией.

"Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует", – сообщил Итяля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе заявили о нехватке вакцин для борьбы с третьей волной COVID-19.

В то же время, в Китае и ЮАР Интерпол нашел тысячи поддельных вакцин от COVID-19.