Страна 'отказывается жить в страхе': что западные СМИ пишут об Украине за день до 'вторжения'

Запад назначил "вторжение" российских войск в Украину на 16 февраля: дипломаты покидают страну, а мировые авиакомпании решают — летать или нет над украинским небом. Накал вокруг эскалации со стороны РФ достиг пикового уровня.

Что западные журналисты пишут о настроениях в обществе и перспективах нападения – читайте в подборке OBOZREVATEL.

Многих иностранцев удивляет выдержка и спокойствие наших граждан – особенно на фоне новой волны тревожных слухов о вторжении. Так, журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер поделился видео спокойного дня в Киеве и добавил свой комментарий для тех, кого удивляет такое настроение.

"Это не означает, что украинцы не обеспокоены и не воспринимают российскую угрозу всерьез. Воспринимают абсолютно. Но важно понимать, что с 2014 года они живут перед лицом серьезных угроз со стороны России и в условиях войны, которая идет на Донбассе. "Не паникуй, готовься", – вот здешняя мантра", – делает вывод Миллер.

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Британская газета Daily Telegraph пообщалась с семьей Людмилы Разимовой, которая живет на востоке страны и не планирует покидать свой регион – даже несмотря на то, что семь лет назад вражеская артиллерия разрушила часть ее дома на азовском побережье.

"Куда нам ехать? Мариуполь может пасть так же, как и мы. К тому же знаете, сколько стоит арендовать квартиру в Мариуполе? Нам не будет хватать на еду. Лучше уже на своей земле", – говорит она.

По словам журналистов, за семь лет войны украинцы показали, что могут выжить даже на фоне самых ужасных событий. А сегодняшняя ситуация доказывает тот факт, что граждане Украины не хотят жить в постоянном страхе и ожидании нападения России, которое, как говорят западные СМИ, может произойти уже в среду.

"Если их прогнозы оправдаются, независимой Украине грозит уничтожение под огненным дождем со стороны армии Путина. Но от киевских ресторанов до поврежденных снарядами сел на Донбассе простые мирные жители почти единогласно отказываются серьезно рассматривать, а тем более бояться такой перспективы", – сказано в материале.

По мнению Daily Telegraph, одна из причин храбрости населения заключается в том, что одни украинцы уже давно истощены войной, а для других – к примеру, жителей Киева – боевые действия остаются чем-то далеким.

"Многим людям уже надоели спекуляции. Они научились не паниковать. Они поверят, что российские войска оцепили Харьков, высадились в Одессе или начали штурмовать Мариуполь только когда увидят это сами", – подчеркивает журналист.

А издание Aljazeera опубликовало историю 79-летней Валентины Константиновской. На фоне новостей о возможном вторжении она решила поучаствовать в гражданских боевых учениях и стала звездой соцсетей.

"Я люблю свой город, я не уезжаю. Путин не может нас отпугнуть. Да, это ужасно, но мы будем отстаивать нашу Украину до самого конца", – сказала женщина во время мероприятия.

"Я мечтаю с 2014 года научиться пользоваться пистолетом, но мне сказали: "Бабушка, ты слишком стара для этого", – сказала пенсионерка, лежа на коврике, чтобы попрактиковаться в прицеливании автомата АК-47.

15 февраля, за день до "назначенной" иностранными медиа даты вторжения, российское Министерство обороны заявило об отводе части своих войск от украинской границы. А именно – о возвращении после "учений" подразделений Южного и Западного военных округов в пункты дислокации. Несмотря на это, на Западе подвергли сомнениям заверения РФ.

The New York Times пишет, что новость об отводе войск может быть убедительным признаком того, что Россия пытается деэскалировать военное противостояние на границе с Украиной. Но все же, констатирует издание, далеко не ясно, миновала ли угроза войны. Во-первых, по причине того, что российское Минобороны не назвало точное количество войск, которое отводится от границы. Во-вторых, потому что учения в Беларуси и Черном море по-прежнему продолжаются.

В материале упоминается обращение российской Госдумы к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". По мнению журналистов, это решение является признаком того, что Кремль готов продолжать оказывать давление на Украину и Запад.

"Такой шаг означал бы отказ России от мирного плана 2015 года для этих территорий, и за ним мог бы последовать официальный ввод туда российских войск", – сказано в публикации.

Журналисты добавляют, что войска, которые выводятся, прибыли из военных округов, приближенных к украинской границе. Это означает, что они останутся относительно близко к стране, даже если их отведут на базы. В заявлении Минобороны указывалось, что войска, прибывшие в регион издалека — из Сибири и Дальнего Востока России, — пока останутся дислоцированными возле Украины.

The Washington Post напоминает, что одновременно с заявлением об отводе войск 30 российских военно-морских кораблей проводят учения с боевой стрельбой в Черном море. По мнению журналистов, кремлевские чиновники, дипломаты и военные намерено посылают противоречивые сообщения, чтобы вывести западных лидеров из равновесия, вынудив их пытаться оценить, отдаст ли Путин приказ о вторжении в Украину и когда это может произойти.

Западные СМИ также пытаются предугадать сценарии завершения нынешней эскалации со стороны РФ. Есть как военные варианты, так и политические. Но в одном журналисты сходятся – развязка уже близко.

К примеру, еженедельник The Economist пишет, что признание Россией независимости оккупированных частей Донбасса в мире будет воспринята как аннексия украинской территории, но при таком развитии событий напряжение на границах существенно снизится.

"Украина и Запад будут громко выступать против перекраивания международных границ силой. Но этот шаг также снизил бы напряжение, поскольку в течение всего времени непосредственным поводом для российского вторжения рассматривалась "провокация", якобы со стороны Украины против Донецка или Луганска. Несмотря на протест, правительство в Киеве могло бы вздохнуть с облегчением, как и остальной мир. Однако опасность заключается в том, что Россия может не остановиться на этом", – пишет издание.

По мнению авторов The Times, вероятной точкой столкновения может стать Донбасс. Издание напоминает, что Россия раздала там "полмиллиона паспортов", поэтому может использовать это как повод для боевых действий.

Обозреватель американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус называет возможное вторжение маршем глупости Путина. По его словам, даже если у России получится захватить Киев, настоящее сражение начнется после этого – когда Кремль со своими марионетками попытается стабилизировать ситуацию в стране, которая их ненавидит.

"Если даже 10% из 40-миллионного украинского населения решат активно сопротивляться оккупации, это будет мощное повстанческое движение... Российская экономика будет жестко прижата санкциями; деловые и политические лидеры станут международными изгоями; большая часть богатства, накопленного Путиным, будет заморожена. Поначалу Украина может показаться триумфальной победой Путина, но вряд ли у нее будет счастливый конец", – уверен Игнатиус.

Что в итоге? Предсказать, решится ли Путин на вторжение в нашу страну, не может никто – ни СМИ, ни политики. По этой причине к громким прогнозам западных изданий стоит относиться скептически. Все же иностранные журналисты правы в одном – украинцы, живущие в состоянии войны последние семь лет, продолжают сохранять спокойствие и хладнокровие и сегодня.