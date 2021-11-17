Сторонник Трампа и теорий заговоров 'шаман' получил тюремный срок за штурм Капитолия

Участнику штурма Капитолия в январе 2021 года Джейкобу Чансли (Джейк Анджели), которого прозвали "шаманом", вынесли приговор в США. Он получил 3 года и 5 месяцев тюремного заключения.

Об этом сообщает CNBC. Решение вынес федеральный суд Вашингтона.

Судья заявил, что совершенное Чансли "было ужасным" и он не может вынести более мягкий приговор, несмотря на раскаяние в преступлении.

Сам же "шаман" назвал штурм Капитолия и его участие в нем "ошибкой, которой нет оправдания".

Напомним, что Чансли – сторонник бывшего президента США Дональда Трампа и участник движения QAnon, сподвижники которого верят, что демократы якобы поклоняются сатане, насилуют детей и пьют их кровь. Подробнее о нем можно узнать в нашем материале.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в США вынесли первый приговор с реальным сроком заключения за штурм Капитолия. 38-летний Пол Ходжкинс тогда получил 8 месяцев тюрьмы.

6 января сторонники проигравшего выборы президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки. В результате столкновений тогда погибли пять человек.