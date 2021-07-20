Одного из сторонников Трампа впервые приговорили к реальному сроку за штурм Капитолия

В США вынесли первый приговор с реальным сроком за штурм Капитолия в январе. 38-летний Пол Ходжкинс из Флориды получил 8 месяцев тюрьмы.

Об этом сообщает CNN. Сам обвиняемый признал, что, ворвавшись в палату Сената, он препятствовал избирательному процессу.

Министерство юстиции настаивало на большем сроке – 1,5 года, а сам Ходжскинс – просил условный срок.

Федеральный окружной судья Рэндольф Мосс подчеркнул, что мужчина своими действиями способствовал тяжкому преступлению против демократии. В то же время он отметил, что обвиняемый заслуживает снисхождения, поскольку признал свою вину еще в начале судебного процесса.

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Отмечается, что приговор станет прецедентом и повлияет на дальнейшие решения судов.

Всего обвинения были предъявлены 550 участникам.

Напомним, что первый приговор был вынесен в конце июня, однако тогда речь шла лишь об условном сроке в три года, который получила 49-летняя Анна Морган-Ллойд. Женщина также признала свою вину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января сторонники проигравшего выборы президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки. В результате столкновений тогда погибли пять человек.

Перед этим Трамп призывал людей не прекращать борьбу и донести свое негодование членам Конгресса.