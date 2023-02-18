Столтенберг: страны НАТО делают все возможное, чтобы Украина одержала победу в войне

Государства – члены Североатлантического альянса делают все, чтобы помочь Украине, наконец, одержать победу над Россией. На ближайшем саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе, они подтвердят свое единство в этом вопросе.

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С таким анонсом на Мюнхенском форуме безопасности выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ. Для международного сообщества принципиально важно поражение Москвы, поскольку в противном случае это будет оптимистичный сигнал всем тоталитарным имперским режимам.

"Наши партнеры выступят с единой непоколебимой позицией, которая будет видна и России. Это также касается наших обязательств по укреплению системы сдерживания и защиты и развития партнерства с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Безопасность не является региональным вопросом, она глобальна", – заметил политик.

Столтенберг указал, что НАТО не остается инертным на фоне широкомасштабной агрессии РФ. В первую очередь это повлекло за собой увеличение присутствия на восточном фланге.

"Мы системно отслеживали постоянно растущую агрессию России и отвечали на это еще с 2014 года. Мы впервые в нашей истории развернули войска НАТО в восточной части Альянса. Большинство этих войск пришли из западных стран Альянса. Мы должны убедиться, что Россия не сможет продолжать свои агрессивные действия против стран в Европе, и посылаем очень четкий сигнал Кремлю: НАТО готово защищать всю территорию Альянса, каждый ее дюйм", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг пояснил, почему союзники не могут обеспечить Украину боевыми самолетами в ближайшее время. По его словам, Украина нуждается в военной поддержке сейчас, тогда как предоставление истребителей займет куда больше времени.

К слову, такой же позиции придерживается и глава министерства обороны Великобритании Уоллес. Он считает, что такие многоцелевые самолеты, как Eurofighter, могут быть переданы в арсенал нашей армии только после завершения войны с Россией.