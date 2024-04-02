Столтенберг предлагает создать фонд НАТО для помощи Украине на $100 млрд – Bloomberg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг инициировал создание пятилетнего фонда союзнических взносов на общую сумму 100 миллиардов долларов для Украины. Соответствующий пакет должны будут подписать лидерs стран-членов Альянса на июльском саммите в Вашингтоне.

Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники, осведомленные по этому вопросу. НАТО также предлагает координировать усилия Контактной группы по обороне Украины в поставках оружия.

По словам собеседников издания, члены Альянса все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения взносов, в частности, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме. Однако предложение, требующее одобрения 32 членов Организации Североатлантического договора, скорее всего, изменится до того, как союзники придут к соглашению.

Как часть пакета НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США Контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки Киеву оружия около 50 странами. Такой шаг может оградить эту структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов президента США в ноябре.

Перспектива возвращения Дональда Трампа в президентское кресло США вызвала обеспокоенность среди европейских чиновников в частности и тем, что он может прекратить американскую помощь Украине на фоне его высказываний о намерениях покончить с войной в течение дня.

Поэтому закрепление поддержки со стороны НАТО будет свидетельствовать о долгосрочной приверженности Украине в то время, когда российский диктатор Путин делает ставку на то, что он может пережить союзников Киева.

Если союзники поддержат предложение Столтенберга, то этот шаг НАТО взять на себя более активную роль в помощи Украине ознаменует изменение парадигмы Альянса, ранее дистанцировавшегося от этих усилий во избежание потенциального втягивания в войну с Россией, отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь Блинкен и генсек Столтенберг "обсудили подготовку к предстоящей встрече министров иностранных дел НАТО". В частности, стороны обсуждали механизмы усиления политической и практической поддержки Украины со стороны НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!