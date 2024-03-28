Блинкен и Столтенберг обсудили усиление поддержки Украины со стороны НАТО – Госдеп

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел беседу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Госсекретарь Блинкен и генсек Столтенберг "обсудили подготовку к предстоящей встрече министров иностранных дел НАТО". В частности, стороны "обсуждали механизмы усиления политической и практической поддержки Украины со стороны НАТО".

Кроме того, отмечается, что разговор касался приоритетов НАТО на саммите в Вашингтоне, который будет "отмечать 75-ю годовщину Альянса".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Украинский министр во время звонка поблагодарил американца за последний пакет помощи, выделенный Штатами. Отдельно глава украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание представителя Вашингтона на "необходимость и срочность продолжения поддержки Украины со стороны США и международного сообщества, включая ПВО и артиллерийские боеприпасы".

В марте Вашингтон объявил о предоставлении Киеву экстренной военной помощи на общую сумму 300 миллионов долларов. Однако США не смогут предоставить Украине еще один пакет без выделения дополнительного финансирования.

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