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Дуда заявил, что Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие

Анна Паскевич
Мир
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Дуда заявил, что Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие

Польша готова разместить ядерное оружие США, если НАТО решит развернуть его перед границами России, которая все больше милитаризует Беларусь и Калининград. Эта тема обсуждается в ходе переговоров с Соединенными Штатами.

Соответствующее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt, опубликованном в понедельник, 20 апреля. "Если наши союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории в рамках совместного использования ядерного оружия, чтобы усилить восточный фланг НАТО, мы готовы это сделать", – сказал он.

Интервью состоялось после визита Дуды в Нью-Йорк, где он провел встречи в ООН и обсудил войну в Украине с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В марте он посетил Вашингтон, округ Колумбия, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Дуда заявил, что Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие

По его словам, размещение в Польше американского ядерного оружия "уже некоторое время является темой переговоров" с США.

"Я уже говорил об этом несколько раз. Должен признаться, что когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности. Россия все больше милитаризирует Калининград. В последнее время она перебрасывает свое ядерное оружие в Беларусь", – сказал Дуда.

Напомним, ранее Дуда заявил, что РФ планирует напасть на НАТО в 2026-2027 годах и именно для этого удваивает темпы перехода на военную экономику. Президент Польши призвал Альянс готовиться к этому, увеличив расходы на оборону.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2023 года российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что РФ отправила тактическое ядерное оружие в Беларусь, граничащую с Украиной и Польшей.

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