Колючая проволока и бетонные блоки: страны Балтии укрепляют границу с Россией – FT

Страны Балтии продолжают укреплять свои государственные границы с целью защиты от страны-агрессора России. В частности, Эстония анонсировала строительство сотен усиленных бункеров как часть оборонительной линии для защиты всех стран Балтии.

Также эти меры направлены на защиту всего западного оборонительного альянса от возможного нападения РФ. Об этом говорится в материале Financial Times.

Вместе с Эстонией границу укрепляет Литва. На юге страны ведется строительство противотанковых заграждений. Кроме того, от России ограничиваются колючей проволокой и бетонными блоками, которые могут остановить войска в случае потенциального нападения. Аналогичные фортификационные сооружения уже установила вдоль границы с Россией Латвия.

На Западе отмечают, что страны Балтии укрепляют государственные границы из-за того, что РФ начала возвращать себе инициативу на поле боя в Украине. Руководство Литвы, Латвии и Эстонии уверено, что поражение РФ в Украине станет лучшим способом гарантировать свою безопасность.

Более того, в последнее время появляются все больше предупреждения о подготовке РФ к нападению на страны НАТО. При этом об опасности говорили не только страны Балтии, то также Германия, Швеция и Британия. В Европе прогнозируют, что конфронтация может произойти в течение 2-8 лет.

Также аналитики считают, что кремлевский диктатор Владимир Путин может проверить реакцию и подготовку НАТО именно на странах Балтии. Для этого Москва может прибегнуть к дестабилизирующим провокациям или даже прямой военной атаке.

Несмотря на войну против Украины военно-политическое руководство РФ планирует удвоить численность войск, дислоцированных в Балтийском регионе, почти до 40 тыс. к 2026 году. Также агрессор намерен значительно увеличить количество танков и бронетехники.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объяснила, что Путин может не остановится в Украине и пойти дальше. При этом политик подчеркнула, что РФ переводит свою экономику на военные рельсы, поэтому у Москвы может не остаться другого выбора, кроме как напасть на страны НАТО.

"Вопрос не в том, хочет ли Россия остановиться, а в том, сможет ли она остановиться. Потому что, когда вы делаете все ставки на военную экономику, у вас есть миллионы людей, которые вооружены и обучены. И вдруг вы говорите: "Теперь мы идем домой". Я имею в виду, что это вполне может означать, что экономическая модель рухнет. Поэтому я думаю, что это опасно", - высказалась Шимоните о возможном нападении России.

Напомним, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон заявил, что Украина может выиграть войну против российских оккупантов. Если же выиграет РФ, последствия распространятся и на другие страны – Москва, Пекин, Пхеньян и Тегеран "создадут новый мировой порядок".

Ранее начальник Генерального штаба Эстонии Энно Мытс заявил, что ВС РФ используют в войне против Украины так называемую тактику амебы, ведь совершить глубокий прорыв захватчики не имеют возможности. Врагу приходится экспериментировать с меньшими силами и надеяться на успех.

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